Имеют ли право на субсидию жильцы дома, не являющиеся владельцами, но платящие счета: ответ Пенсионного фонда

Такая возможность есть.

Жилищная субсидия назначается одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных (не задекларированных) в жилом помещении, но фактически проживающих в нем на основании договора найма. Исключение составляют ВПЛ.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

"Без заключенного договора найма (аренды) жилья субсидия может быть назначена в случае, когда люди, проживающие в жилом помещении, не являющиеся их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами", – добавили в Пенсионном фонде.

Ранее речь шла о том, что получение субсидий станет проще.

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