Имеют ли право правоохранители доставлять человека, объявленного в розыск, в ТЦК: объяснение главы Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский разъяснил, как должны действовать полицейские в случае, когда во время проверки документов оказывается, что человек находится в розыске.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"В этом случае важно понимать, в каком именно розыске находится лицо. Если оно находится в розыске за совершение уголовного правонарушения, то полицейский должен совершить безотлагательные действия по задержанию такого лица в соответствии с уголовным процессуальным законодательством", — объяснил Выговский.

Он подчеркнул, что розыск лиц осуществляется исключительно в рамках уголовного производства в соответствии со статьями 281 (Розыск подозреваемого) и 335 (Остановка судебного производства) Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК и СП совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП", — добавил председатель Национальной полиции.

Напомним, в Украине военнообязанные, призывники и резервисты должны носить с собой соответствующие документы, в частности, приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Все зависит от отношения к военной службе.

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