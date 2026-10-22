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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Имеют ли право работники ТЦК заходить в квартиру и вручать повестки ночью: юрист объяснил

Хотя законодательство Украины разрешает ТЦК вручать повестки круглосуточно, это не дает им права проникновения в частное жилье или гостиничный номер без добровольного согласия жильца или решения суда.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Повестка

Повестка / © ТСН.ua

В Украине вручение повестки о мобилизации на военную службу ночью законно, однако это не предоставляет представителям ТЦК права самовольно переступать порог частного жилья или гостиничного номера.

Об этом заявил военный юрист компании «Приходько и партнеры» Даниил Гончаренко в комментарии для издания «Телеграф».

По словам юриста, хотя закон и разрешает оповещение граждан в круглосуточном режиме, это не отменяет неприкосновенности жилья без согласия самого жильца.

«Право на оповещение и право на проникновение в жилье имеют разные правовые основания», — подчеркнул юрист.

Могут ли работники ТЦК вручать повестки ночью

По словам Гончаренко, представители ТЦК могут оповещать людей даже ночью.

«По пункту 35 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года, повестки военнообязанным и резервистам вручают круглосуточно», — пояснил юрист.

В то же время вручать повестки можно по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах и зданиях и на блокпостах.

«Поэтому сам факт вручения повестки после 22:00 или ночью не свидетельствует о нарушении закона. Но круглосуточное уведомление не дает ТЦК дополнительных полномочий на принудительное проникновение в жилище», — добавил он.

Имеют ли право работники ТЦК заходить в дом без разрешения владельца

Юрист также объяснил, могут ли работники ТЦК зайти в дом без разрешения собственника.

«По общему правилу — нет. Статья 30 Конституции гарантирует неприкосновенность жилья. Поэтому ТЦК не могут самовольно заходить в квартиру или частный дом только для того, чтобы вручить повестку или проверить военно-учетные документы», — сказал Гончаренко.

По словам эксперта, статья 38 Закона «О Национальной полиции» позволяет полицейским входить в жилье без решения суда в отдельных неотложных случаях:

  • для спасения жизни во время чрезвычайной ситуации;

  • при непосредственном преследовании подозреваемого в уголовном правонарушении;

  • чтобы прекратить преступление, угрожающее жизни людей в помещении.

«Сам по себе военное положение, наличие повестки или участие полицейского в группе оповещения не дают автоматического права взламывать двери», — подчеркнул Гончаренко.

Раньше мы писали, что делать, если у ТЦК против воли забрали телефон. Адвокат предоставил пошаговый алгоритм. Он подчеркнул, что действовать нужно в тот же день, чтобы зафиксировать нарушения и потребовать возврата имущества. Заявление об уголовном правонарушении и требованиях по предоставлению записей с видеорегистраторов являются главными инструментами защиты, если у вас принудительно изъяли телефон в ТЦК.

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