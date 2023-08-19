Имеют ли право сотрудники ТЦК останавливать общественный транспорт для вручения повесток: ответ военкома

Вручать повестки в общественном транспорте работники военкоматов не могут, заверили в Запорожском ТЦК.

Во время мобилизации работники ТЦК и СП (военных коматов) не имеют права останавливать общественный транспорт, чтобы вручать повестки пассажирам.

Об этом заявил начальник отдела военного учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко, передает "Суспільне".

По его словам, работники ТЦК не имеют права остановить транспортное средство, это разрешено только в Нацполиции.

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"Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают... Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры", — отметил начальник отдела Запорожского областного ТЦК

Гуренко напомнил, что вручать повести в общественных местах представителям терцентров комплектования разрешено.

"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочок, уход за близкими своими родственниками и др. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах", – сказал начальник отдела Запорожского ТЦК.

Он подчеркнул, что повестка должна быть подписана руководителем соответствующего территориального центра — "одной печати мало".

Ранее мы писали, можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки.

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