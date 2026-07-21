Имеют ли право ТЦК останавливать авто и проверять паспорта: омбудсмен заявляет о тотальных нарушениях

Не имеют права извлекать из авто и подавлять людей: омбудсман жестко оценил действия ТЦК / © ТСН.ua

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что военные ТЦК не вправе останавливать авто и проверять паспорта.

Об этом омбудсмен сказал в интервью в интервью «Новости. Live».

Полиция не может спокойно стоять и смотреть на нарушения со стороны ТЦК

Лубинец подчеркнул, что военные ТЦК не имеют права совершать насилие над гражданскими, какой бы ни была ситуация. Он привел пример, когда военный ТЦК оттягивал и душил женщину, мешавшую мобилизационным мерам.

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«Общество разделилось на два лагеря: половина говорит, почему женщина оскорбляла военных. Конечно, военных оскорблять нельзя. Но при этом и военному нельзя душить женщину. Причем, когда ее оттащили, она не представляла никакой угрозы», — объяснил он.

Омбудсмен призвал полицию немедленно реагировать на такие преступления даже если их совершают люди в форме и балаклавах.

90% случаев мобилизации — с нарушениями

По его оценке, примерно 90% случаев мобилизации сопровождаются нарушением прав граждан.

«Приблизительно 10%, на мой взгляд, происходит с соблюдением процедур. 90% — это прямое нарушение прав граждан Украины. Эти балаклавы, я со всеми министрами обороны, со всеми, с тремя, работавшими в условиях полномасштабной войны, я поднимал этот вопрос. Казалось бы, это легко решить», — сказал Лубинец.

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ТЦК не имеет права останавливать авто

Лубинец напомнил о разграничении полномочий между работниками ТЦК и полицией. Он пояснил, что проверять документы, устанавливать личность и останавливать авто в соответствии с законодательством, имеют право исключительно работники полиции, Нацгвардии или ГПСУ.

Представители ТЦК, в свою очередь, могут проверять только военно-учетные документы после того, как личность уже установлена правоохранителями.

Однако часто при задержании сотрудниками ТЦК полиция вообще отсутствует.

«Они не имеют права останавливать автомобиль. Они не имеют права устанавливать блокпосты. Они не имеют права останавливать любого человека и без объяснений начинать человека извлекать из автомобилей, применять силу. Не имеют права», — подчеркнул омбудсмен.

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Ранее Дмитрий Лубинец раскрыл потрясающие факты пыток и сокрытие смертей мобилизованных в помещениях ТЦК.

Также он рассказал, сколько стоит выйти из буса и помещения ТЦК.

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