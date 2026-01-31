Имеют ли право в ТЦК забирать телефон: юрист ответила

ТЦК / © ТСН

В Украине участились случаи, когда во время визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у граждан изымают мобильные телефоны. Однако юристы отмечают, что такие действия со стороны представителей военкоматов или полиции являются прямым нарушением действующего законодательства и конституционных прав человека.

Об этом рассказала военная юрист Диана Тернова в комментарии «РБК-Украина».

Эксперт подчеркивает, что в украинском законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работникам ТЦК или полицейским изымать личные гаджеты граждан без соответствующих процессуальных оснований.

«Полиция или работники ТЦК не имеют права изымать телефон или запрещать им пользоваться. Это прямое нарушение права на защиту и доступ к адвокату, гарантированному Конституцией», — отметила Тернова.

Юристы акцентируют внимание на том, что помещения ТЦК и СП не входят в перечень режимных секретных объектов, где действует тотальный запрет на использование средств связи для посетителей.

Следовательно, требование сдать телефон на входе или непосредственно в кабинетах не основывается на законе.

В случае задержания лица представителями полиции для доставки в ТЦК, правоохранители имеют четкий алгоритм действий, прописанный в законе. Они обязаны:

Немедленно сообщить родственникам задержанного о его местонахождении. Предоставить задержанному реальную возможность связаться с адвокатом или обратиться в центр бесплатной правовой помощи.

Любые попытки физически отобрать телефон или запретить вызов юристы советуют фиксировать (по возможности) и оспаривать как превышение служебных полномочий.

