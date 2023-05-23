Имеют ли право военкоматы силой удерживать мужчин и что делать в таких случаях: ответ адвокатов

Юристы предупреждают, что сотрудники военкоматов не имеют права удерживать мужчин без повестки на территории ТЦК.

В Украине есть случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают военнообязанных мужчин, а затем держат в помещении военкомата без права уйти.

Законны ли такие действия, говорится в статье издания "Фокус" со ссылкой на юристов.

Отмечается, что работники ТЦК и СП (бывшее название – военкоматы) не имеют законных оснований отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять что-либо подписывать, а также содержать без согласия.

"Если лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 ( Незаконное лишение свободы или похищение человека ) или 141-1 (Насильственное исчезновение), характеризующееся как арест, задержание, похищение или лишение воли человека с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте нахождения", — пояснил юрист Дмитрий Винницкий.

Адвокат Александр Камша добавляет, что подобные действия работников ТЦК могут быть обжалованы в судебном порядке. Он отметил, что согласно законодательству Украины лица, которые раздают повестки, имеют только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия.

"Необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством, а потому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", – говорит Камша.

Что делать, если работники ТЦК силой удерживают на территории военкомата

В таких случаях правозащитники советуют вызвать адвоката и Нацполицию. Также можно написать сообщение о совершении уголовного правонарушения — "Заведомо незаконные задержания, повод, домашний арест или содержание под стражей".

Адвокат Андрей Шабельников подчеркнул, что именно полиция должна предотвратить незаконное содержание человека.

"Задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только в случае задержания в рамках уголовного производства", — говорит Шабельников.

Если вдруг такое случилось, что военнообязанному нанесены телесные повреждения — тогда адвокат также советует обращаться в полицию, перед этим зафиксировав побои в медучреждении.

"Кроме того, обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб", — подытожил Шабельников.

Ранее сообщалось, какие три условия разрешают отказаться от повестки.

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