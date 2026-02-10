Имеют ли право забирать телефон у мобилизованного: позиция ТЦК и ответ Лубинцу

В ТЦК резко ответили Лубинцу на критику из-за отобранных телефонов / © Фото из открытых источников

Реклама

Указания «сверху» забирать телефоны у мобилизованных нет. Такая практика появилась на местах из-за людей, которые в соцсетях раскрывали расположение сборных пунктов и центров.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире «Радио Свобода».

Ведущая Власта Лазур спросила Истомина, почему нельзя оставить телефон военнообязанным призывникам, чтобы они могли известить своих родных, а не чтобы их искали по нескольку дней.

Реклама

«Что касается забирания гаджетов — это решение, я так понимаю, районных ТЦК, непосредственно занимающихся на местах», — ответил он.

На уточняющий вопрос, самовольное ли это решение, Истомин не ответил.

«Централизовано не было указания забирать гаджеты, если вы об этом. А началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, также сообщая, где они сейчас находятся, в соцсетях, что ставило, мягко говоря, в неудобную ситуацию с стороны безопасности. Особенно после того, как по ТЦК и СП начали наноситься дроновые удары. У нас это было в Полтаве, у нас в Кременчуге. Вот, после этого было бы несколько неправильным давать возможность даже тем же военнообязанным сообщать, в том числе врагу, где находятся ТЦК», — отметил представитель Полтавского ОТЦК.

Какое может быть решение

Своего видения решения проблемы Истомин не предложил, но подверг критике омбудсмена Дмитрия Лубинца, недавно озвучившего эту проблему с телефонами у мобилизованных.

Реклама

«Пусть господин Лубинец предлагает решение, если он критикует. Знаете, я очень часто слышу критику, как не нужно делать, но почему-то не вижу предложений, как нужно это сделать, чтобы это всех устраивало. Как сделать эти 90% комплектования войска так, как предлагает господин Лубинец?», — отметил спикер.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии подверг критике ТЦК за изъятие телефонов у призывников.