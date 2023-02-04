"Имеют много того, что нужно Украине": Кулеба рассказал, с какой страной у нас непростые отношения

Украинские дипломаты налаживают сотрудничество с разными странами мира, увеличивая количество поддерживающих нас государств. Однако до сих пор есть те, кто пытается балансировать и придерживаться своего рода нейтральной позиции.

Об этом в интервью BBC рассказал Дмитрий Кулеба. В качестве примера в этой ситуации он привел Индию, которая могла бы предоставить нам много нужного для борьбы оружия, но не делает этого.

Будем постепенно работать, чтобы перетянуть их на правильную сторону истории

Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина ведет непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. По словам главы МИД, есть два канала коммуникации – по линии министерство иностранных дел и разговоры между главой Офиса президента Андреем Ермаком с советником премьера Индии по вопросам нацбезопасности. Кроме того, между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьер-министром Нарендрой Моди был телефонный разговор.

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Разговоры с индийскими коллегами Кулеба называет дружественными, но самым большим раздражителем в переговорах является вопрос российской нефти, которую Нью-Дели покупает у страны-агрессора.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Индии немало нужного для Украины вооружения, однако она не желает его передавать нам и занимает сдержанную позицию.

"Что касается сотрудничества с Россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но отдельные очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и совместного производства российских вооружений сворачиваются. Поэтому в Индии они продолжают балансировать, но мы будем постепенно работать, чтобы перетягивать их на правильную сторону истории", – подчеркнул Кулеба.

Отметим, Индия до сих пор продолжает покупать российскую нефть, однако внимательно следит за санкциями от Евросоюза. По состоянию на декабрь Россия была лидером по импорту нефти в Индию, снабжая более 1 миллиона баррелей сырья в день. Однако в Нью-Дели говорят, что если США и ЕС будут рассматривать вопрос о введении вторичных санкций – поставки из России ограничат.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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