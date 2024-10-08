"Имеют шанс": в ГБР объяснили, что ожидает военных, которые впервые пошли в СЗЧ

У тех, кто впервые попал в такую ситуацию, есть шанс вернуться в строй.

В конце сентября Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области решил не арестовывать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части.

Об этом пишет Государственное бюро расследований.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине сообщили о подозрении за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

"В ходе судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного", – говорится в сообщении.

Суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.

"ГБР проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, позволяющие судам принимать соответствующие решения", – добавили в сообщении.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который покинул военную службу и вернулся домой. На суде он объяснил свой поступок психологическим состоянием.

В ГБР добавили, что самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, карается лишением свободы до 10 лет.

"Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим побратимам защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом", – отметили в ГБР.

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