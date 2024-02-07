"Имеются определенные стратегические замыслы": Игнат рассказал о создании Сил беспилотных систем при ВСУ

Беспилотники, кроме сугубо военных функций, помогают полиции выявлять преступления, а также пограничникам с контролем и борьбой с контрабандой. В отношении ВСУ в любом случае Силы беспилотных систем будут выполнять свою функцию.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона 7 февраля.

"Наверное, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу – я сейчас не могу сказать по этому поводу... В любом случае они будут какую-то функцию выполнять свою. Но без беспилотников сегодня никто не обойдется", – ответил он на вопрос о целесообразности Сил беспилотных систем при ВСУ

В качестве примера он привел Турцию, где беспилотники, кроме сугубо военных функций, еще помогают полиции выявлять преступления, а также пограничникам с контролем границы и борьбой с контрабандой.

"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем", — добавил Игнат.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписанный им указ №51/2024 "О наращивании способностей сил обороны", начинающий создание отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

Он добавил, что нынешний год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя.

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