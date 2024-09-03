Имидж "Укрэнерго" разрушали целенаправленно: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

Уже принято решение о проведении конкурса на замещение должности, которую занимал Владимир Кудрицкий последние четыре года.

Владимир Кудрицкий будет исполнять обязанности главы правления НЭК "Укрэнерго" до среды, 4 сентября, включительно. После этого в должности его временно заменит член правления компании Алексей Брехт, отвечающий за высоковольтную инфраструктуру энергосистемы.

Об этом сообщил уволенный председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксглава правления энергетической компании отметил, что именно он инициировал внеочередное заседание Наблюдательного совета, потому что увольнение и назначение руководителя "Укрэнерго" является прерогативой Наблюдательного совета. Он добавил, что уже принято решение о проведении конкурса на замещение должности, которую он занимал последние четыре года.

"Это важно не только как принцип. Именно независимость корпоративного управления компании и прозрачные бизнес-процессы – ключевой залог предоставления западными партнерами 1,5 миллиарда евро финансовой поддержки на восстановление энергосистемы и ее защиту", – подчеркнул Кудрицкий.

Он отметил, что решение о замене главы компании не связано с реализацией плана защиты энергообъектов.

"Я представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НР никаких вопросов не было. Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидроновых укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах "Укрэнерго". Там, где заказчиком выступала компания, не потрачена ни одна гривна из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки", — отметил Кудрицкий.

По его словам, антидроновые защитные сооружения спасли десятки автотрансформаторов в этом году.

"Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это значит, что мы сможем быстро, через несколько дней, возобновить ее работу", — подчеркнул эксглава "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий также рассказал, что в последнее время в анонимных телеграмм-каналах и некоторых СМИ была развернута явно проплаченная кампания по дискредитации "Укрэнерго".

"Я попросил пресс-службу собрать эти публикации – вышел пухленький каталог искусственно распространенных, почти идентичных и бездоказательных сообщений, направленных на разрушение имиджа компании. В то время как "Укрэнерго" восстанавливало систему после тяжелейшей системной аварии, кто-то ходил и предлагал деньги за заказную "новость” о том, что в этой аварии якобы должно руководство энергокомпании", – отметил уволенный руководитель НЭК.

По мнению Кудрицкого, сохранение в "Укрэнерго" профессиональной команды и назначение в наблюдательный совет всех независимых ее членов — "залог того, чтобы в будущем компания не стала генератором такого рода денежных потоков и не потеряла поддержку западных партнеров".

"Мой преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе. Именно так был назначен и я 4 года назад. Уверен, что опыт и профессионализм Алексея Брехта и команды "Укрэнерго" позволят обеспечить продолжение должной подготовки энергосистемы к тяжелой зиме. Я всем сердцем и мнениями буду болеть за них", – подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, после увольнения главы "Укрэнерго" два члена Наблюдательного совета сложили полномочия в знак протеста. Председатель Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниель Доббени и член совета Педер Андреасен заявили, что считают увольнение Кудрицкого политически мотивированным и не имеющим оснований.

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