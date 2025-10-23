Имитация превосходства над ВСУ: на Лиманском направлении оккупанты придумали необычную тактику

Российские военные / © Associated Press

Российские войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов. А на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою.

Также подразделения 3-го батальона 810-й бригады морской пехоты несут большие потери при форсировании водоемов в Кондратовке (к северо-востоку от города Сумы) и не имеют достаточной медицинской помощи для борьбы с зимними болезнями.

На севере Харьковской области войска РФ не достигли прогресса.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в Волчанске, к северной окраине Синельниково и вблизи Тихого (все к северо-востоку от города Харьков).

21 и 22 октября российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

Представитель украинской бригады, которая действует на харьковском направлении, заявил, что российские войска в последние недели усилили артиллерийские и управляемые авиационные бомбардировки, а также наземные штурмы в этом районе. Они испытывают использование бронированных боевых машин для быстрой перевозки пехоты через открытые местности.

На Купянском направлении 22 октября российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед.

Сообщается, что операторы беспилотников продолжают наносить удары по украинским войскам вблизи Купянска. Также операторы беспилотников роты радиационной, химической и биологической защиты 27-й мотострелковой бригады наносят удары по украинским войскам и перехватывают украинские разведывательные беспилотники на Купянском направлении.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российская пехота избегает непосредственного столкновения с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.

Российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги с пропагандистской целью и для создания видимости численного превосходства над украинскими силами.

Российское военное командование недавно развернуло несколько неопределенных элитных подразделений беспилотников (вероятно, из Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон») на Лиманском направлении для перекрытия украинских наземных линий связи.

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка войска РФ также не достигли прогресса.

Российский милблогер утверждал, что российские войска сосредотачиваются на ударах беспилотников, артиллерии и авиации по Константиновке, в отличие от наземных штурмов.

Другой российский милблогер утверждал, что российские войска не захватят Константиновку как минимум до 2026 года.

Третий российский милблогер утверждал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар управляемыми планирующими бомбами ФАБ-3000 по украинским войскам в Константиновке.

Также российские войска не продвинулись на Великомихайловском, Гуляйпольском направлениях и на западе Запорожской области.

Напомним, в Харьковской области в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.