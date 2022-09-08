Имперские символы: Министерство культуры предлагает демонтировать в Полтаве три памятника

Министерство культуры и информационно политики рекомендует демонтировать в Полтаве три памятника.

Речь идет о монументах, связанных с царем Петром I и Полтавской битвой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма всесторонне рассмотрел вопрос о дальнейшем существовании в публичном пространстве Полтавы памятников, установленных во времена российской империи и связанных с победой россии в Полтавской битве 8 июля 1709 года войсками Украины и Швеции", — сообщили в Минкульте.

В Полтаве планируют снести такие монументы:

Монумент (колонну) Славы , установленный в честь 100-летия "победы русской армии Петра I".

, установленный в честь 100-летия "победы русской армии Петра I". Памятник на месте отдыха Петра , построенный в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь.

, построенный в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь. Памятник славным защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину, установленный в 1909 году в честь 200-летия победы в Полтавской битве.

В МКИП подчеркнули, что эти монументы были установлены еще во времена Российской империи, однако сохранены в СССР. Сейчас Россия использует их для отрицания существования Украинского государства, проталкивая тезисы об "одном народе" и продвигает идеи "русского мира".

Напомним, в Луцке демонтировали советскую звезду из мемориала "Вечная слава".

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