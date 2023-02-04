Импорт 2 ГВт электроэнергии из ЕС: Герус рассказал, что время отключения света сократится

В Украине сократится время отключения света, когда Евросоюз начнет экспорт 2 ГВт электроэнергии, о чем на днях заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Так, по его словам, на этой неделе в часы пик дефицит электроэнергии составил чуть более 4 тысяч МВт. Европейский союз согласился увеличить объемы снабжения электроэнергией до 2 ГВт, а ранее действовало ограничение не более 700 МВт.

"Все потребители почувствуют это (начало импорта – ред.). Если в стране генерация в среднем около 13 тысяч МВт, то когда полностью пойдет этот импорт, будет уже 15 тысяч МВт. Разница достаточно существенная. Все потребители могут почувствовать это по показателю отключений. Отключений должно стать меньше. Временные периоды отключений должны сократиться", – пояснил Герус.

Во время пресс-конференции по результатам саммита Украина — ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 2 ГВт электроэнергии от стран-членов ЕС.

Она также добавила, что в настоящее время согласованы поставки для Украины 5400 электрогенераторов.

Отключение света в Украине

Энергосистема Украины подверглась уже 13 ракетным и 15 дроновым атакам со стороны России. На 4 февраля ситуация улучшилась – несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях.

Наибольшая доля отключенных потребителей из-за дефицита генерирующей мощности и сетевых ограничений – в Волынской, Одесской и Черновицкой областях.

Одесса и часть Одесского района остаются обесточенными из-за аварии на одной из подстанций. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики, и газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт.

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