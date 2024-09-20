Импорт электроэнергии из ЕС и на что надеяться от визита в США: главное из обращения Зеленского

Урсула фон дер Ляен объявила о новом пакете для украинской энергетики от Евросоюза – 160 миллионов евро.

Евросоюз увеличит импорт электричества в Украину и поможет сохранить, по меньшей мере, четверть украинской генерации электроэнергии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 20 сентября.

По его словам, сегодня подробно обсуждались проблемы украинской энергетики во время визита в Киев президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Сегодняшний ее визит добавил Украине чувствительную поддержку. Есть новый пакет для нашей энергетики от Евросоюза – 160 миллионов евро. Также есть и договоренность об увеличении импорта электричества в Украину – то, что обязательно поддержит наше государство, людей в сложных ситуациях. Обсудили с Урсулой шаги, которые помогут сохранить нам минимум четверть генерации”, — сообщил украинский президент.

Также Зеленский и фон дер Ляен говорили о политическом взаимодействии Украины с Евросоюзом.

“Мы должны ускорить процесс переговоров по членству и подготовку соответствующих частей будущего соглашения. Есть важное решение Урсулы о европейской поддержке нашей, украинской, программы школьного питания. То есть во всем, от обороны до социальных вопросов, мы действительно хорошие результаты”, — отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам в США, где у него должны пройти встречи с действующим президентом Джо Байденом, а также обеими кандидатами в президенты.

“Теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу. Украина рассчитывает на эту поддержку очень. И это справедливо. Потому что, когда один народ выиграет битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выиграет”, — подчеркнул он.

Кроме того, президент упомянул о проведенной сегодня Ставке, на которой был доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно фронта и нашей операции в Курской области.

"Важно, что наши боевые бригады максимально устойчиво удерживают позиции", — отметил Зеленский.

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы энергетики, собственного производства оружия, а также ситуация на фронте.

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