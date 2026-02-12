Импорт электроэнергии из ЕС не спасает от отключений: эксперт назвал причины

Отключение света / © Associated Press

Импорт электроэнергии из стран ЕС помогает удерживать баланс в украинской энергосистеме, но из-за разрушенных сетей и ударов по подстанциям электроэнергию не всегда удается доставить потребителям.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал доктор технических наук, эксперт по энергетике Станислав Игнатьев.

По его словам, одна из ключевых причин — жесткое регулирование европейского рынка электроэнергии.

«Европа имеет своего регулятора, четко рассчитывающего объемы генерации и потребления. В прошлом году Украине были разрешены максимальные объемы импорта 2,1 ГВт — примерно столько, сколько генерирует Хмельницкая АЭС. С 1 декабря этот лимит увеличили до 2,3 ГВт, чтобы не нарушать стабильность энергосистемы самой Европы», — объяснил Игнатьев.

Второй критической составляющей, по словам эксперта, является состояние украинских электросетей, которые системно подвергаются ударам со стороны РФ.

«Враг пытался разделить нашу энергосистему на левобережную и правобережную и уничтожал объекты генерации — от небольших солнечных электростанций до больших тепловых, в частности Змиевской ТЭС», — отметил эксперт.

Игнатьев подчеркнул, что ключевая цель РФ — оставить левый берег без собственной генерации. Для этого оккупанты наносят удары по подстанциям, пытаясь отрезать левобережье, в том числе и левый берег Киева, от правобережной генерации и европейского импорта.

«Из-за этого даже при наличии достаточного объема импорта и собственной генерации иногда физически невозможно передать электроэнергию конечному потребителю», — подчеркнул он.

Больше всего от этой ситуации страдают прифронтовые регионы — Черниговщина, Сумщина, частично Полтавщина, Харьковщина, Днепропетровская область и подконтрольная часть Запорожской области.

Эксперт также обратил внимание, что Украина остается одним из крупнейших импортеров электроэнергии из Европы.

В январе мы зафиксировали рекордные объемы импорта с начала полномасштабного вторжения. В то же время, цены иногда высоки, ведь в Европе действует спотовый рынок электроэнергии. За эту электроэнергию преимущественно платит крупный бизнес, и поэтому помощь не всегда доходит до конечного потребителя», — резюмировал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в Украине ситуация с энергоснабжением может ухудшиться, нужно готовиться к сложным условиям.

Мы ранее информировали, что армия РФ нанесла новые удары по энергосистеме Украины, из-за чего есть обесточивание в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.