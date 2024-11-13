Импортные продукты в Украине заменят отечественными: что будет дальше

Минагрополитики вместе с Кабмином начинает формировать дорожную карту для переориентации госзакупок в сфере продовольствия.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Министр заявил, что большая часть продуктов питания в структуре государственных закупок импортна, в частности рыба, большинство которой поставляется из-за рубежа. Он убежден, что украинская рыба должна присутствовать в рационе закупающих продовольствие за государственные средства.

По его словам, в 2023 году государство закупило импортной рыбы почти на 40 миллиардов гривен. Министр подчеркнул, что цель – изменить политику закупок в пользу украинской рыбы. Например, хек в рационе ВСУ можно заменить толстолобым и белым амуром, которые по энергетическим ценностям не уступают импортным продуктам.

Он отметил, что замещение импортной рыбы на украинскую положительно повлияет на платежный баланс страны, создаст спрос на отечественную продукцию и будет способствовать развитию рыбной отрасли. Он подчеркнул, что патриотизм должен проявляться во всех областях, а украинцы должны поддерживать отечественное. Министр также отметил, что уже действует государственная программа "Купи украинское", которая стимулирует покупку национальных товаров.

Напомним, Тарас Высоцкий предупреждал о возможном подорожании хлебобулочных изделий, фруктов и овощей в Украине из-за отключения электроэнергии и необходимости создания условий хранения этих продуктов.

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