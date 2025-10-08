Война в Украине / © Associated Press

Максимум импульса наступления русских войск угасает по всей линии фронта, а Силы обороны Украины системно освобождают территории.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала Эспрессо.

«Мы сейчас говорим о системности освобожденных территорий, потому что это не какая-то случайность или исключительность. И в Днепропетровской, и в Запорожской, и в Донецкой, и в Харьковской областях есть территории, где Вооруженные силы уже освободили населенные пункты от противника. Говорю, на тактическом уровне — село это тактический уровень», — объяснил он.

По словам Тимочка, максимум импульса наступления противника угасает по всем направлениям.

Это не означает, что он мгновенно исчезнет, но наращивать наступательный потенциал они сейчас не могут. Если мы даже говорим об освободившемся селе на Днепропетровщине, где взяли врага в плен, то стоит упомянуть и Добропольское направление. Там выступление, которое враг в свое время создало, сейчас поделено — в оперативном или даже полном окружении групп противника, и продолжается зачистка территорий», — отметил военный.

Он также подчеркнул, что россияне пытаются перехватить инициативу, концентрируя силы для достижения хотя бы частичных результатов.

«Сейчас такова ситуация по всей линии фронта. Без бравады мы можем говорить, что Вооруженные силы, несмотря на все давление противника, адаптируют свою тактику и стратегию, чтобы максимально перехватывать инициативу. Конечно, предстоит еще много работы и вызовов», — отметил Тимочко.

Он также предположил, что успех украинских войск связан с переходом на корпусную систему управления.

«Он уже состоялся, и теперь более четко определены направления, где корпуса удерживают позиции. Определяются участки фронта, которые держат регулярные корпуса, поэтому взаимодействие между ними стало более слаженным», — пояснил представитель ВСУ.

В завершение Тимочко подчеркнул, что содержание инициативы — это длительный процесс, который продолжается с 2014 года.

«Наша базовая задача с 2024 года по-прежнему не дать противнику перехватить инициативу. Особенно сейчас — не допустить системных прорывов фронта. Да, враг нас теснил, но прорвать линию фронта ему не удалось», — подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, а также продвинулся вблизи населенных пунктов Новоивановка, Вороне, Охотничье и Белые Горы.

Мы ранее информировали, что Россия передислоцирует подразделения из Сумского направления в Донецкую область для усиления наступательных действий.