Имущественные права детей в Украине: что позволяет и запрещает закон

Управление имуществом ребенка осуществляют родители или опекуны исключительно в ее интересах / © ТСН

Реклама

В Украине дети имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Объем этих прав зависит от возраста ребенка.

Какие имущественные права имеют дети и как их защита, пояснили в Министерстве юстиции Украины.

Согласно статье 31 Гражданского кодекса Украины, малолетние дети (до 14 лет) могут заключать лишь мелкие бытовые соглашения — например, покупать недорогие вещи, соответствующие их возрасту. Управление имуществом ребенка осуществляют родители или опекуны только в интересах ребенка. Если ребенок находится на попечении, его интересы представляет опекун по решению органа опеки или суда.

Реклама

Права детей от 14 до 18 лет

Они могут самостоятельно:

открывать банковские счета и управлять средствами

в предусмотренных законом случаях быть учредителями юридических лиц

распоряжаться своими доходами — зарплатой, стипендией или другими выплатами

пользоваться правами на результаты своей творческой или интеллектуальной деятельности

В то же время другие соглашения возможны только с согласия родителей или опекунов. А операции с недвижимостью или транспортом разрешены только по нотариально удостоверенному согласию и с разрешения органов опеки.

Управление имуществом ребенка

Родители управляют имуществом малолетнего ребенка в его интересах и обязаны обеспечивать его сохранность.

Без разрешения органа опеки и попечительства запрещено, в частности:

Реклама

отказываться от имущественных прав ребенка

совершать сделки по недвижимому имуществу или транспортным средствам ребенка

выдавать обязательства от имени ребенка

Согласно Закону Украины «Об охране детства», органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за соблюдением родителями или лицами, их заменяющими, имущественных и жилищных прав детей при отчуждении жилых помещений и покупке нового жилья.

Они могут предоставить разрешение на сделку с недвижимым имуществом ребенка только после соответствующей проверки и при сохранении права ребенка на жилье. Уменьшение или ограничение прав и интересов детей при совершении любых сделок в отношении жилых помещений не допускается.

Ранее сообщалось, что в Украине спорные наследственные проблемы определения или раздела земли, квартиры или дома решают суды. Однако есть случаи, когда наследство отнимает государство — больше об этом читайте в новости.