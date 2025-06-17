Имущество на $6 млн и крупный бизнес: журналисты обнаружили "внезапное обогащение" эксгенерала Нацполиции

генеал Игорь Купранец, бывший генерал Нацполиции

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Семья Игоря Купранца, бывшего главы Департамента защиты экономики Национальной полиции , после его увольнения приобрела значительные активы. Речь идет о недвижимости минимум на 6 миллионов долларов и разветвленной сети разнопрофильного бизнеса.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

Неожиданное состояние семьи

Расследователи обнаружили, что в собственности семьи Купранца появился киевский бизнес-центр «Айсберг», элитные квартиры в престижных жилых комплексах, три частных дома, а также гостиница «Реймонд» в Трускавце. Кроме того, семья владеет десятками гектаров земли в Львовской области.

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Бизнес-интересы семьи охватывают различные сферы от выращивания фруктов и гостиничного бизнеса до добычи газа и гранита. Некоторые из этих предприятий были основаны в партнерстве с родственницей бывшего заместителя Купранца Сергея Вязмикина.

Сомнительные связи с криминалом

Особый резонанс вызывает тот факт, что некоторые из этих компаний ранее фигурировали по уголовным делам, расследованным именно Департаментом защиты экономики под руководством генерала Купранца. Например, отец эксчиновника стал совладельцем находившейся под следствием компании за отчуждение Головинского карьера. Также компания, связанная с семьями Купранца и Вязмикина, приобрела конфискованное зерно по заниженной цене, которое тоже являлось объектом расследования.

Эти разоблачения поднимают серьезные вопросы прозрачности источников состояния и возможных конфликтов интересов, которые могли возникнуть во время пребывания Купранца на высоком посту в Нацполиции.

Напомним, подозреваемая в незаконном обогащении бывшая народная депутат от «Слуги народа» Ирина Кормышкина и ее муж признали вину и заключили соглашение со следствием.

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