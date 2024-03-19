Имущество украинцев на оккупированной Луганщине распродают: правозащитники сообщили подробности

На временно оккупированных территориях Украины захватчики приступили к реализации имущества украинцев. Так называемое "правительство ЛНР" разрешило юридическим лицам реализацию движимого "бесхозяйного", то есть захваченного имущества граждан Украины.

Об этом сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский.

"На временно оккупированных территориях Украины захватчики начали реализацию имущества украинцев. Об этом идет речь в документах оккупационного "правительства ЛНР". В документе идет речь о разрешении так называемого "правительства" юридическим лицам на реализацию движимого бесхозного имущества. То есть то, что оккупационные администрации забрали у предпринимателей и граждан Украины уже подвергают реализации", — написал Лисянский.

Фото: основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский

В так называемых "документах" ЛНР прописан порядок передачи уже захваченного имущества украинцев юридическим лицам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа или обеспечения военно-промышленного комплекса.

Фото: основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский

Напомним, глава Кремля Путин победил на "выборах" в России и прибег к угрозам в отношении нескольких регионов Украины, чтобы создать некую "санитарную зону". Подробности рассказала для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

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