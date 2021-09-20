Имя Алина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Алина читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Алина

На давнегерманском языке имя Алина является сокращением от имени Adelheid (Аделаида). Оно образуется из двух слов: adal (благородный) и heid (род). Поэтому можно считать, что переводится оно как "благородный род", хотя это достаточно условно.

Формы имени Алина

Алинуся, Лина, Аля, Алинка, Аличка, Алиночка, Алисичка.

Алина — характер и судьба

Алина в детстве

Маленькая Алина имеет прекрасную память, поэтому задача родителей в том, чтобы обеспечить качество информации и ее интенсивность. Если же не давать Алине достаточной умственной нагрузки, то ее природный талант быстро сойдет на нет. Из неприятных характеристик самой выраженной можно назвать упрямство. К тому же проявляя упрямство ребенок становится раздражительным к любым доводам. Самое главное для родителей не доводить ее до такого состояния.

Взрослая жизнь Алины

Как и в детстве Алина капризная и часто склонная к конфликтам. Это сказывается на ее окружении и часто друзей у нее мало или совсем нет. Наиболее болезненным периодом можно назвать подростковый возраст. Впоследствии Алина перерастает "детские болезни", становится более сдержанной и спокойной. Однако сдержанность не означает отсутствие внутреннего переживания. Она может много не говорить, но лучше вам не знать, что у нее на уме.

Успешность Алины достаточно предсказуема в тех местах, где дипломатичность является слабостью и неуместна. Карьера актрисы, врача или руководителя проектами для нее могут принести успех в жизни. Там же где нужно искать подход и уметь приспосабливаться под других, там Алина имеет очень мало шансов. Профессии психологи или педагога, для нее нежелательны.

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Любовь, сексуальность, брак

Значение имени Алина не предусматривает бурных страстей, сильных эмоций или вечных интриг. Часто они вступают в отношения с "первым встречным". К сожалению, низкая самооценка лишает девушку избирательности. Образовав пару с кем-либо, она отдает второй половинке абсолютно всю свою любовь.

Совместимость имени Алина с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Алины с именами: Артем, Евгений, Максим, Никита, Александр, Сергей.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Алины с именами: Андрей, Анатолий, Дмитрий, Игорь.

Именины Алины

Именины Алины 2021 по православному календарю празднуют 17 июня, 20 октября, 23 ноября, 23 декабря.

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