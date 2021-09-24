Имя Алиса и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Аиса читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Алиса

Имя Алиса считается короткой формой имени Adelais, которое в свою очередь происходит от древнегерманского Adalheid, состоящего по сути из двух слов. Это слова adal (благородный или знатный) и heid (вид, род или образ).

Вторая гипотеза, что Алиса имеет корни тоже из греческого языка и происходит от слова aletheia, что переводится как "истина".

Формы имени Алиса

Алиска, Алисочка, Алисия, Ася, Лола.

Алиса — характер и судьба

Алиса в детстве

В детстве Алиса послушный и хозяйственный ребенок. У нее врожденное желание наводить порядок. Если у игрушек есть свое место, то она их положит именно туда. Может разбрасывать игрушки только для того, чтобы их разложить по местам. Девочка очень любознательная и обожает все новое.

Не любит пристального внимания. Рассказывать стихи на табуретке и петь — не ее конек. Также не любит и болезненно воспринимает все формы давления. Считает себя достаточно умной и способной к диалогу. Если вы ее что-то заставите сделать, она будет считать, что вам просто жалко время на то, чтобы ее убедить.

Взрослая жизнь Алисы

Алиса интересный и принципиальный человек. Она не пойдет на сделку с совестью и будет стоять за правду до конца. Редко жалеет о сделанном. Алиса прекрасный работник. Довести дело до конца считает крайне важным. В то же время, она достаточно скромная и не любит выделяться. Ответственно относится к расходам как на работе, так и в семье. Она прагматична и легко поддается убеждению если оно построено на логических доводах. Сентиментальность проявляет редко и только в кругу близких друзей.

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Любовь, сексуальность, брак

Алиса очень любвеобильная. Она открыта, очаровательна и обычно охотно соглашается на романтические свидания. Она редко бывает без пары длительное время, и у нее всегда много поклонников.

В семье Алиса хорошая жена и приятная невестка. Обычно легко находит контакт с родней со стороны мужа. Выходит замуж довольно поздно и серьезно подходит к выбору спутника жизни. Алиса хорошая хозяйка и любит принимать гостей.

Совместимость имени Алиса с другими именами

Имена подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Алисы с именами: Александр, Антон, Андрей, Алексей, Виктор, Дмитрий, Денис, Игорь, Максим, Никита, Семен, Степан, Сергей.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Алисы с именами: Виталий, Юрий.

Именины Алисы

Именины Алисы 2021 по православному календарю празднуют 9 января, 15 июня, 16 декабря.

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