Имя Анастасия и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Имя Анастасия и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что значит имя Анастасия, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Анастасия

На греческом языке имя Анастасия (Ἀναστασία) означает "возвращенная к жизни". Само имя – это женская форма имени Анастас. Анастас переводится как "воскресенье".

Формы имени Анастасия

Анастасия, Анастасия, Анастасия, Анастасия. Чаще девушку называют Настей, Настенькой. Среди молодежи распространены следующие сокращенные формы имени Анастасия: Настена, Настюха, Настюша, Настя.

Реже встречаются: Наста, Наюсь, Настюля, Настула, Настюра, Настуся, Настася, Стася, Настасьюшка. Иногда встречаются совсем короткие формы имени Анастасия: Нася, Ната, Ная, Наю, Нюся, Тэна, Туся, Тася, Ася, Сюта, Сюша.

Анастасия – характер и судьба

Анастасия в детстве

Маленькая Настя красивый и послушный ребенок. Она добрая и даже доверчивая девочка. Детям, которые склонны к уловкам и злым шуткам, легко ее обидеть. У девочки прекрасно развито воображение. Она любит когда ей читают сказки на ночь, а также может и сама их придумывать. Благодаря воображению легко придумывает себе занятие, хотя обычно любит, когда с ней играют.

Взрослая жизнь Анастасии

Анастасия склонна к рекзкому изменению настроения и легкой нервозности. Анастасия обладает отличной интуицией и вместе с тем обладает прекрасными аналитическими способностями. В то, что это может сочетаться в одном человеке, трудно поверить, пока вы не встретите Настю.

Интуиция Анастасии ориентирована прежде всего на жизнь близких и семью. Она редко использует этот талант в корыстных целях.

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Любовь, сексуальность, брак

Анастасия – семейно-ориентированный человек. Даже если она пришла на шумную вечеринку, ее мысли часто возвращаются домой. Семья для нее – это самая важная составляющая жизни. Она покладистая дома и легко находит общий язык с родственниками мужа. Замуж обычно выходит рано и остается в браке на протяжении всей жизни. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая жена.

Совместимость имени Анастасия с другими именами

Какие имена подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Анастасии с именами: Авраам, Александр, Владимир, Евдоким, Иосиф, Илья, Ираклий, Максим, Мирон, Павел, Эдуард и Эльдар..



Наименьшая вероятность крепких отношений у Анастасии с именами: Альберт, Андрей, Владислав, Демьян, Лука, Трофим Филипп.

Именины Анастасии

Именины Анастасии в 2022 году по православному календарю празднуют 4 января, 23 марта, 28 апреля, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.

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