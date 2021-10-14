Имя Андрей и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Андрей, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Андрей

Имя Андрей происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный" или "отважный".

Формы имени Андрей

Андрюша, Андрюшка, Андрюня, Андрюша, Андрюха, Андре.

Андрей — характер и судьба

Андрей в детстве

Характер маленького Андрея подвижный и непоседливый. Любит активные игры, что вовсе не исключает усидчивости, если для этого есть достаточный интерес. Учится хорошо, но требует постоянного внимания и контроля. Хорошо играет с животными и домашним питомцам становится настоящим другом. Если питомца в доме нет, готовьтесь — он сам его принесет.

Взрослая жизнь Андрея

Характер взрослого Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту. Это может мешать ему в жизни, но в основном Андрей не жалеет о сделанном. Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает в жизни неплохо устроиться. Обычно Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы достичь результата, поэтому мало что дается ему легко.

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Любовь, сексуальность, брак

Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женский пол часто на него обижается. В отношениях с женщиной может быть ласковый и вежливый, но больше в этом желании понравиться и выглядеть хорошо, чем истинного отношения. Все это до вступления в брак. В браке Андрей поистине рыцарь и жена будет под надежной защитой. Свою жену Андрей обожает и всячески проявляет свои чувства к ней.

Совместимость имени Андрей с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Андрея с именами: Альбина, Анна, Елена, Елизавета, Карина, Лариса, Любовь, Людмила, Мария, Маргарита, Раиса, Светлана, Татьяна, Юлия, Яна.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Андрея с именами: Алиса, Анастасия, Антонина, Варвара, Виктория, Диана, Ева, Евгения, Инга, Кристина, Ольга, Оксана, София.

Именины Андрея

Именины Андрея в 2021 году по православному календарю празднуют 27 января; 17, 21 февраля; 7 марта; 28 апреля; 31 мая; 5, 11, 23, 25, 26 июня; 3, 13, 17, 19, 22 июля; 17 августа; 1, 19, 20, 23, 28 сентября; 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября; 9, 11 ноября; 11, 13, 15, 16 декабря.

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