Имя Анна и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Анна читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Формы имени Анна

Ласкательные и сокращенные формы имени: Аня, Анечка, Хана, Анюта, Аннушка, Аннуся, Нуся, Анюша, Нюша, Анюта, Нюта, Аннета, Нета, Ася.

Анна — характер и судьба

Анна в детстве

Анна растет милым, ласковым и добрым ребенком. У нее много друзей и она легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Ей не свойственна застенчивость и она растет одаренным природной артистичностью ребенком. Если родители приложат достаточно усилий, то этот талант можно успешно развивать до серьезного уровня.

Взрослая жизнь Анны

Анна трудолюбивая женщина. Она очень усидчивая и может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и в карьере на работе. Она — очень исполнительный человек. Однако она не лидер в коллективе. Анна слишком добра, чтобы в современном мире успешно двигаться по карьерной лестнице. Однако ее как хорошего работника будут двигать старшие товарищи. Так что Аня может не грустить, ее труд не пропадет даром.

Во взрослой жизни Анна так же отличается особой добротой. Иногда может складываться впечатление, что она не может жить своей жизнью и ей обязательно необходимо помогать кому-либо.

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Любовь, сексуальность, брак

Мужчину Аня часто выбирает, чтобы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный и успешный человек. Это не ее типаж. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа. Она накормит, напоит, на работу отправит. Обычно в семейной жизни Аня играет роль "мамы". Хотя и в этом среди Ань бывают исключения.

Совместимость имени Анна с другими именами

Имена, которые подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Анны с именами: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Аристарх, Аркадий, Артем, Борис, Василий, Вячеслав, Георгий, Иларион, Илья, Константин, Макар, Матвей, Митрофан, Орест, Семен, Тимур .



Наименьшая вероятность крепких отношений у Анны с именами: Альберт, Антон, Вадим, Викентий, Владислав, Гавриил, Григорий, Давид, Дмитрий, Егор, Ефим, Зиновий, Иван, Карп, Кузьма, Марк, Мечислав, Наум, Олег, Памфил, Парамон, Петр Ростислав, Руслан, Савва, Севастьян, Сергей, Тимофей, Фаддей, Федот, Эдуард, Яков.

Именины Анны

Именины Анны в 2021 году по православному календарю празднуют: 11 янв; 3, 16, 17, 23, 26 февраля; 2, 3, 11, 14, 20 марта; 8, 13 апреля; 11 мая; 20, 23, 25, 26 июня; 18 июля; 3, 5, 7, 13, 29 августа; 10, 22 сентября; 11, 15 октября; 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября; 3, 11, 22, 23 декабря.

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