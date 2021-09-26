Имя Артем и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Артем читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Артем

Имя Артем имеет греческие корни и происходит от греческого имени Артемиос (Αρτέμιος). В переводе с греческого значение имени Артем — "невредимый" или "безупречного здоровья".

Формы имени Артем

Артемка, Тема, Темка.

Артем — характер и судьба

Артем в детстве

Маленький Артем веселый и активный мальчик. В то же время, он может проявлять спокойствие и лидерские задатки. Это редкое сочетание позволяет мальчику легко находить себе друзей и даже становиться главным в маленьком детском коллективе. Он склонен к активным и коллективным играм, но вынужденное одиночество переносит безболезненно. В школе учится старательно, впрочем любимого предмета у него нет. Артем больше интересуется внешкольной программой.

Взрослая жизнь Артема

Взрослый Артем — это хороший, храбрый, уверенный и спокойный человек. Он инициативен, активен и всегда пытается стать лидером. Не любит лжи, говорит только правду, за что его недолюбливают окружающие. Дружелюбный и общительный, но время от времени может быть жестким.

Лидерские и деловые качества Артема делают его успешным почти в любой области. Он может стать успешным бизнесменом, прекрасным инженером или доктором. Иногда в работе могут проявляться диктаторские замашки, он склонен "перегибать палку" в отношении к подчиненным. У него есть ряд требований к работе, которая должна вдохновлять его и удовлетворять часть амбиций. Если работа не будет соответствовать этим требованиям, то Артем скорее всего сменит ее.

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Любовь, сексуальность, брак

Для Артема характерна такая черта, как поздний брак и спокойное отношение к семейным узам. Он очень осторожен в этом вопросе и не видит своей выгоды в создании семьи. С возрастом он изменит свое мнение. Артем будет прекрасным мужем и замечательным хозяином дома. Если этого не произошло, то решение о браке было для Артема преждевременным.

Совместимость имени Артем с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Артема с именами: Анна, Динара, Евдокия, Ирина, Екатерина, Лариса, Людмила, Мария, Нелли, Полина, Светлана, Сусанна, Тамара.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Артема с именами: Вера, Елена, Марина, Наталья, Ольга, Серафима, Татьяна и Юля.

Именины Артема

Именины Артема 2021 по православному календарю празднуют 17 января, 26 февраля, 6 апреля, 12 мая, 6 июля, 2 и 12 ноября.

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