Имя Богдан и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Богдан, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Богдан

Имя Богдан — это имя славянского происхождения. Оно состоит из двух корней — "Бог" и "давать". Считается, что значение имени Богдан — "Богом данный".

Формы имени Богдан

Богданчик, Богдась, Бодя, Данко, Дан, Бодюня, Богдюничка, Богдаша, Бодичка, Босиком, Бося, Бодик, Бодька, Бока.

Богдан — характер и судьба

Богдан в детстве

Маленький Богдан — это умный и способный ребенок. К сожалению, он довольно капризный и сложный в воспитании малыш. Богдан часто имеет повышенное упрямство, но при небольшой коррекции это можно превратить в положительную сторону. С взрослением данная особенность будет проявляться все реже и реже. Так же родителям стоит внимательно относиться к психическим нагрузкам на ребенка, ведь именно перегрузки психики активируют отрицательные черты.

Учится Богдан достаточно успешно, хотя звезд с неба не хватает. Ему даются как точные, так и гуманитарные науки. Для Богдана характерно чрезмерно поддаваться влиянию своего окружения. Мальчик довольно трудолюбивый, но проявляет это качество только при определенной заинтересованности. В обучении очень многое будет зависеть от педагогов Богдана.

Взрослая жизнь Богдана

Взрослого Богдана можно охарактеризовать как сильного и смелого человека. Он прост в общении, а логичность его позиции всегда притягивает к нему людей. Взрослый Богдан — это уравновешенный и спокойный человек, у которого широкий круг общения и хорошая репутация. Он успешно умеет пользоваться своими сильными сторонами, а слабые старается лишний раз не показывать. К слабостям Богдана можно отнести его вспыльчивость. Он умеет хорошо контролировать этот недостаток, но контроль не снимает внутреннего напряжения.

Богдан трудолюбивый, а его настойчивости можно только позавидовать. Если дело ему интересно, то вовсю проявляются его сообразительность и интеллект. Он больше любит работать на себя или без непосредственных начальников. Богдан прекрасно проявляется как бизнесмен, медик или инженер. В целом он будет успешен в любой профессии, которая будет ему по душе.

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Любовь, сексуальность, брак

В семейных отношениях Богдан всегда лидер. Он прекрасный семьянин и отличный хозяин дома, хотя иногда у него проявляются черты деспотичности, однако это большая редкость. Он полностью берет на себя заботу о материальном благополучии семьи. Богдан не любит, когда женщина много работает. Для него идеал женщины — это самоотверженная мама его детей и надежная помощница по жизни. Он с благодарностью принимает помощь от жены, хотя внешне благодарность проявляет редко. Детям уделяет достаточно много времени, но главным образом это связано с их нравственным воспитанием, а не бытовыми потребностями.

Совместимость имени Богдан с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Богдана с именами: Анастасия, Виктория, Галина, Дина, Лариса, Марианна, Ольга, Римма, Юлия.

Наименьшая вероятность крепких отношений у Богдана с именами: Анжела, Валерия, Ванда, Елена, Клара, Майя, Марина, Ника, Нина, Оксана, Снежана, Тамара, Яна.

Именины Богдана

Именины Богдана 2021 по православному календарю празднуют 4, 15 марта; 12, 31 мая; 20, 22 июня; 17 июля; 10,13, 31 августа; 15, 28 сентября; 2, 20 ноября.

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