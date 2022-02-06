Значение имени Борис: с кем совместимо это имя, что оно означает / Pexels

Имя Борис и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Имя Борис и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Борис, читайте в материале ТСН.ua.

Значение и происхождение имени

В Древней Персии имя Борис трактовали как "наследник", а вот в арабских странах существовало другое значение - "видный человек".

Формы имени Борис

Кратко Бориса часто называют: Боря, Боб.

Ласковые формы имени Борис: Борюша, Боренька, Боречка, Борюнчик, Борюня, Бориска.

Святые покровители имени Борис, когда Борис празднует именины

В святцах имя Василий встречается 13 раз. Свои именины носители этого имени празднуют: 7 февраля, 17 февраля, 15 мая, 13 июня, 6 августа, 1 октября, 15 октября, 23 ноября, 25 ноября, 5 декабря, 6 декабря, 10 декабря и 15 декабря.

Верующие при упоминании имени Борис сразу вспоминают Бориса и Глеба, которые были братьями и с детства мечтали служить Богу.

Борис – характер и судьба

Боря в детстве

Борис в детстве – умный и послушный мальчик, который сразу видит все свои ошибки и положительные черты. Ему легко жить по правилам, поэтому в жизни его часто ждет успех. Пытается всегда поступать так, как ему подсказывает его совесть. Легкий в общении и быстро заводит новых друзей. Но если друг его хотя бы раз предаст, Борис больше не будет общаться с этим человеком.

В подростковом возрасте становится сорванцом и проказником, но все же продолжает жить по правилам. Родителям с Борисом нет особых хлопот, ведь парень рано проявляет самостоятельность. Борис покладистый, честный, любознательный и совестливый. Он во всем слушает родителей и уважает их. Ему интересно все, что есть вокруг него. Хотя иногда он может проявлять упрямство и безответственность.

Взрослая жизнь Бориса

Что значит имя Борис / Pexels

Во взрослом возрасте Борис становится серьезнее. Мужчина занимает лидерские позиции на работе и в любой компании благодаря своей организованности, красноречию. Его часто хвалит начальство, но из-за таких слов Борис смущается.

Любовь, сексуальность, брак

В молодом возрасте Борис очень популярен среди женщин. Иногда мужчину даже называют ловеласом. Брак и создание семьи его интересуют не сразу, но если он найдет то особенное, перестает вести разгульную жизнь. Жену Борис выбирает покладистую, грамотную и мудрую. А еще женщина должна быть терпеливой, нежной и ласковой, чтобы ему понравиться. Для Бориса семья всегда остается крепким тылом, поэтому отношения он пытается построить сильные и стабильные. Единственное, что он не прощает — посягательство на его границы.

Совместимость имени Борис с другими именами

Какие имена подходят Борису для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Бориса с именами: Надежда, Агата, Инга, Каролина, Камилла, Лада, Тамара, Кристина и Нелли.

Наименьшая вероятность крепких отношений у Бориса с именами: Агния, Эльза, Ада, Яна, Валерия, Эмма, Серафима и Дора.