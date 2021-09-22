Имя Давид и значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Давид читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец".

Формы имени Давид

Дэви, Дай, Дава, Дэй, Давидик, Давидка, Додя, Дино.

Давид — характер и судьба

Давид в детстве

Давид растет уравновешенным, веселым и уверенным в себе мальчиком. Он радует своих родителей и владеет хорошими задатками лидера. Мальчик легко идет на контакт со сверстниками и взрослыми. У ребенка много товарищей и он обладает определенным авторитетом в коллективе. Имеет хорошо развитую фантазию и одновременно он достаточно прагматичный.

Взрослая жизнь Давида

Давида характеризуют целостность и прекрасный баланс качеств. Во взрослом возрасте на Давида влияет его воспитание. Обычно Давид вырастает смелым и упорным человеком. Он уверен в своих силах и добродушный. Это всегда притягивает людей к себе. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Работа Давида — это важная составляющая жизни. Его работа обычно связана с точными науками. У Давида прекрасные способности к анализу и систематизации, что всегда пользуется спросом. Он не только прекрасный теоретик, но и практик. Давид умеет применять свои знания с пользой.

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Любовь, сексуальность, брак

Семья для мужчин с именем Давид — это то, ради чего они живут. Он долго и привередливо выбирает спутницу жизни. Понимая ответственность этого шага, всячески чувствует избранницу. Однако, убедившись в том, что это она, Давид будет всю жизнь "носить на руках" свою избранницу. Очень любит детей, но любимая женщина всегда стоит для него на первом месте.

Совместимость имени Давид с другими именами

Имена, которые подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений в Давид с именами: Евгения, Зинаида, Илона, Инга, Ксения, Любовь, Милена, Наталья, Ольга.



Наименьшая вероятность крепких отношений в Давид с именами: Аделаида, Анастасия, Антонина, Вера, Анна, Диана, Зоя, Кира, Полина, Регина.

Именины Давида

Именины Давида 2021 по православному календарю празднуют 5, 10, 27 января; 8, 14 февраля; 1, 5, 18 марта; 25 апреля; 15, 20, 31 мая; 4, 5, 14, 26 июня; 8, 9, 15 июля; 6 августа; 18, 19 сентября; 2, 7, 15, 31 октября; 14, 16 декабря.

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