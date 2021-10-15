Имя Денис и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Денис, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий и с древнегреческого оно означает "посвященный Дионису". Дионис согласно греческой мифологии — это один из младших олимпийских богов, отвечает за виноделие и в принципе покровитель земледелия.

Формы имени Денис

Дениска, Деня, Деньчик, Денюля, Дэн, Деннис, Дион, Диниц, Дионисус, Дзянис.

Денис — характер и судьба

Денис в детстве

Денис приятный в общении малыш. Он приветлив и легко идет на контакт. Общительность Дениса помогает ему легко заводит друзей в новой компании. Денис способен хорошо учиться, но есть небольшие проблемы со старательностью. Ему лучше разбивать большие задачи на несколько подзадач поменьше. Если давать ему перерывы в занятиях, то учиться он будет отлично.

Взрослая жизнь Дениса

Как и в детстве Денис характеризуется веселым и общительным складом характера. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает хорошее воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время. В то же время, Денису сложно раскрыть свои чувства, поскольку он боится разочароваться в людях.

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Любовь, сексуальность, брак

Денис пользуется популярностью у женщин, хотя его и нельзя назвать мачо. Он не скрывает, когда перед слабым полом возникают чувств, и они обычно отвечают ему взаимностью. Когда влюбляется по-настоящему, то становится аккуратный и его подход может поменяться. За своей женой может ухаживать долго, по сути проводит "осаду" любимой. После официального заключения брака может стать вспыльчивым, так что второй половинке нужно быть аккуратной.

Совместимость имени Денис с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Дениса с именами: Валерия, Елена, Ирина, Ксения, Любовь.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Дениса с именами: Александра, Диана, Зоя, София.

Именины Дениса

Именины Дениса в 2021 году по православному календарю празднуют 3, 23, 25, 28 марта; 4, 19, 21, 24, 25, 31 мая; 6, 16 июня; 3, 9 июля; 31 августа и 16 октября.

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