Имя Екатерина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Екатерина, читайте в нашем материале.
Значение и происхождение имени Екатерина
Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ( "Хайкатерине"), что означает — "вечно чистая".
Формы имени Екатерина
Катя, Катюха, Катюша, Катюша, Катюшка, Катена, Катюня, Катюся, Катюля, Катяха, Катяша, Катя, Катя, Рина, Катеринка, Кейт, Кэт, Кэти.
Екатерина — характер и судьба
Катя в детстве
В детстве Катюша спокойная и контактная девочка. Она быстро учится хорошо говорить и это привлекает к ней как детей, так и взрослых. Она легко заводит дружбу в саду и в школе. Сверстники радуются, если Катя приходит играть. Катя лидер детских игр и умеет организовать свой досуг сама.
Екатерина даже в детстве надменная. Любит быть первой и это мотивирует ее на хорошую учебу в школе. Хватит с раннего возраста в ней заметна меркантильность. Любит вместо похвал, подарки.
Взрослая жизнь Екатерины
Катя честный и открытый человек. Она делает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая характерная черта Кати ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она веселая и легкая в общении. Характеризовать Катю можно как приятную, компанейскую девушку.
На работе Катя исполнительная и активная. Стремится улучшать результат, если чувствует свою заинтересованность. Не подвержена конфликтам и тактична в поведении. Умеет сглаживать сложные моменты в отношениях между коллегами.
Любовь, сексуальность, брак
В семье Катя специфична. Ее избранник должен постоянно ее баловать и тогда она сама покладистость. Замуж выходит по расчету и не сильно это скрывает. Однако одними деньгами Екатерину привлечь нельзя. Именно отношение как к принцессе — это то, что она обожает. Дети и муж для нее важны и составляют важную часть ее жизни, но только ими она заниматься не захочет.
Совместимость имени Екатерина с другими именами
Имена, подходящие для брака
Наибольшая вероятность крепких отношений у Екатерины с именами: Алексей, Амадей, Даниил, Константин, Леонид, Михаил, Никита.
Наименьшая вероятность крепких отношений у Екатерины с именами: Георгий, Родион, Роберт, Семен, Федор.
Именины Екатерины
Именины Екатерины 2021 по православному календарю празднуют 7 декабря.
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