Имя Екатерина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Имя Екатерина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Екатерина, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Екатерина

Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ( "Хайкатерине"), что означает — "вечно чистая".

Формы имени Екатерина

Катя, Катюха, Катюша, Катюша, Катюшка, Катена, Катюня, Катюся, Катюля, Катяха, Катяша, Катя, Катя, Рина, Катеринка, Кейт, Кэт, Кэти.

Екатерина — характер и судьба

Катя в детстве

В детстве Катюша спокойная и контактная девочка. Она быстро учится хорошо говорить и это привлекает к ней как детей, так и взрослых. Она легко заводит дружбу в саду и в школе. Сверстники радуются, если Катя приходит играть. Катя лидер детских игр и умеет организовать свой досуг сама.

Екатерина даже в детстве надменная. Любит быть первой и это мотивирует ее на хорошую учебу в школе. Хватит с раннего возраста в ней заметна меркантильность. Любит вместо похвал, подарки.

Взрослая жизнь Екатерины

Катя честный и открытый человек. Она делает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая характерная черта Кати ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она веселая и легкая в общении. Характеризовать Катю можно как приятную, компанейскую девушку.

На работе Катя исполнительная и активная. Стремится улучшать результат, если чувствует свою заинтересованность. Не подвержена конфликтам и тактична в поведении. Умеет сглаживать сложные моменты в отношениях между коллегами.

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Любовь, сексуальность, брак

В семье Катя специфична. Ее избранник должен постоянно ее баловать и тогда она сама покладистость. Замуж выходит по расчету и не сильно это скрывает. Однако одними деньгами Екатерину привлечь нельзя. Именно отношение как к принцессе — это то, что она обожает. Дети и муж для нее важны и составляют важную часть ее жизни, но только ими она заниматься не захочет.

Совместимость имени Екатерина с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Екатерины с именами: Алексей, Амадей, Даниил, Константин, Леонид, Михаил, Никита.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Екатерины с именами: Георгий, Родион, Роберт, Семен, Федор.

Именины Екатерины

Именины Екатерины 2021 по православному календарю празднуют 7 декабря.

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