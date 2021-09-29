Имя Ирина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Ирина, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Ирина

Специалисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены (Εἰρήνη — "мир"). Эйрена, в свою очередь, среди древнегреческих богов отвечает за мирную жизнь. Получается, что имя Ирина означает "мир" или "спокойствие".

Формы имени Ирина

Ира, Ирочка, Иронька, Иринка, Рина, Арина, Ариночка, Ариша, Ярина.

Ирина — характер и судьба

Ира в детстве

Ирина растет активным ребенком. Она с удовольствием будет ходить во всевозможные кружки и заниматься интересными ей вещами. Растет она довольно самостоятельным ребенком и скорее даже сама может попросить о таких занятиях. Ее не нужно будет заставлять или поощрять для этого.

Девочка иногда проявляет вспыльчивость. Это свойственно маленькой Ирине. Скорее всего это такая особенность темперамента и к ней нужно будет найти особый подход.

Взрослая жизнь Ирины

Ирине можно дать несколько ярких характеристик. Она активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что бросается в глаза. К сожалению, у Ирины не всегда есть на это силы и настроение. Бывают периоды в жизни Иры, когда все валится из рук, но обычно это быстро проходит.

Целеустремленность ей помогает в продвижении по службе. Работник она ответственный и легко уживается в коллективе. Ира любит когда ее хвалят, и у нее может проявляться так называемый "синдром отличницы".

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Любовь, сексуальность, брак

Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного или уже с очень выраженными лидерскими качествами. Детей своих очень любит как любая мать. В отношении детей Ира часто полагается на свою интуицию. Иногда даже может показаться, что у нее есть педагогическое образование.

Совместимость имени Ирина с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Ирины с именами: Алексей, Андрей, Антон, Борис, Даниил, Ефим, Николай, Сергей, Эдуард, Юрий.

Наименьшая вероятность крепких отношений у Ирины с именами: Анатолий, Денис, Леонид, Никита, Олег, Роман, Степан.

Именины Ирины

Именины Ирины 2021 по православному календарю празднуют 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

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