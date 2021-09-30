Имя Кирилл и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Имя Кирилл и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Кирилл, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Кирилл

Как и большинство популярных имен, имя Кирилл пришло к нам из древней Греции и в переводе оно означает "господин" или "владыка".

Формы имени Кирилл

Кирюша, Кируша, Кирушко, Киря, Киренька, Кирочка, Кирюня, Кирюся, Киряш.

Кирилл — характер и судьба

Кирилл в детстве

Кирилл растет послушным мальчиком. Он легко находит понимание и любовь со стороны взрослых. А вот отношения с другими детьми у Кирилла напряжены. Его чувство справедливости и собственного достоинства мешает ему заводить друзей. Он не любит помогать другим на контрольных, не дает списывать. Честолюбив, очень любит награды и похвалы. Все время пытается быть первым, что не нравится многим сверстникам.

Кирилл с детства хорошо интеллектуально развит, школьная программа ему дается легко. Кроме того, Кириллу свойственны хорошие данные для занятий спортом. В спортивных дисциплинах он может достичь значительного успеха.

Взрослая жизнь Кирилла

В характере Кирилла скрыта огромная сила, которая заметна не многим. Он настолько силен, что не все могут выдерживать такую личность рядом и пытаются ограничить общение с Кириллом. Кирилл осознавая впоследствии особенности своего характера все реже показывает его понапрасну. Взрослый Кирилл спокойный и жизнерадостный. Его прекрасное чувство юмора контрастирует с железной волей. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто — только самые близкие могут узнать, что происходит у него на душе. Еще он может быть чрезмерно серьезным и создавать конфликтные ситуации на пустом месте.

Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогают ему в карьерном росте.

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Любовь, сексуальность, брак

Часто в семейной жизни, те черты характера которые помогают в достижении целей, вступают в противоречие с характеристиками, необходимыми для спокойной семейной жизни. Его замкнутость и нежелание демонстрировать чувства часто приводят к напряженности в семье. Если Кирилл научится делится внутренними переживаниями со своей женой, то найдет настоящее семейное счастье.

Совместимость имени Кирилл с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Кирилла с именами: Алла, Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Римма, Эльвира.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Кирилла с именами: Валерия, Екатерина, Лидия, Майя, Мария, Надежда, Элеонора.

Именины Кирилла

Именины Кирилла в 2021 году по православному календарю празднуют 21 января, 17 февраля, 3 марта, 3 апреля, 11 мая, 22 июня, 22 июля, 19 сентября, 20 ноября, 21 декабря.

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