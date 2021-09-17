Имя Любовь и ее значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Носители имени Любовь празднуют именины один раз в год — 30 сентября. Что означает имя Любовь читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Любовь

Имя Любовь — необычное, во время переноса с греческого языка оно было перенесено НЕ фонетически, а по содержанию. В греческом языке имя Любовь (Ἀγάπη/Агапе) и слово любовь так же идентичны. Лингвистами называют такой перенос с одного языка к другому — калькирование. То есть значение имени Любовь — "любовь".

Формы имени Любовь

Любаба, Любонька, Любочка, Любка, Любця, Любава, Любаша.

Любовь — характер и судьба

Любовь в детстве

Девушки с именем Любовь растут добрыми и общительными детьми. Они достаточно эмоциональные, хотя любят пококетничать и казаться скромными. Маленькая Люба любит помогать родителям, однако эта помощь не бесплатная. За любое хорошее дело Люба обязательно ждет похвалу. Для нее это такого рода соглашение: я работаю — вы хвалите.

Взрослая жизнь Любви

Для носителей имени Любовь характерными чертами можно назвать достаточно выраженный эгоизм и целеустремленность. Она часто пренебрегает отношениями с окружающими при достижении цели. При этом для Любви характерны проявления меланхолии и некоторой усталости. Она не любит людей, но любит быть в центре внимания, поэтому ей нравятся шумные вечеринки. Близких друзей у Любви почти нет, а вот товарищей по веселому времяпрепровождению хоть отбавляй.

В работе Любовь себя не находит. Работает с энтузиазмом, но только за деньги. Для нее работа и удовольствие расположены в разных плоскостях. Для нее больше подходит работа спокойная, она тяжело переносит резкую смену рабочей обстановки. Все это вовсе не делает Любовь плохой работницей. Если в ее целях является заработок, то такой настойчивости и работоспособности мало от кого еще можно добиться. Успешная в профессии товароведа, бухгалтера и прочее.

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Любовь, сексуальность, брак

В семейных отношениях Любовь становится мягче. Именно в семье она учится слушать близких и внимательно относится к их интересам. Детей Люба очень любит, но старается казаться суровой. Обычно это не очень получается. Она неплохая хозяйка, хотя удовольствие от домашних дел не получает.

Совместимость имени Любовь с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений в Любви с именами: Александр, Алексей, Виктор, Геннадий, Константин, Юрий.



Наименьшая вероятность крепких отношений в Любви с именами: Борис, Дмитрий, Игорь, Юлиан.

Именины Любви

Именины Любви 2021 по православному календарю празднуют один раз в год — 30 сентября.

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