Имя Людмила и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Людмила, читайте в нашем материале.
Значение и происхождение имени Людмила
Лингвисты утверждают, что имя Людмила — это имя славянского происхождения. Считается, что значение имени Людмила — "Милая людям".
Формы имени Людмила
Люда, Людочка, Людаша, Людуся, Люся, Люсенька, Люсечка, Мила, Милочка, Милаша, Милуша, Людмилка, Людмилочка.
Людмила — характер и судьба
Людмила в детстве
В детстве девочки с именем Людмила обычно любительницы поговорить и в принципе достаточно активны. Они собраны и умеют сосредоточится, что редко свойственно детям. При этом для них характерна нестабильность. Они могут увлекаться каждый день чем-то новым. Девочка легко находит общий язык со сверстниками и старшими товарищами. Учится Люда обычно хорошо. Обучение для нее не составляет удовольствие, но оценки у нее почти всегда хорошие. Людмила обладает необходимой тщательностью и терпением.
Взрослая жизнь Людмилы
В Людмиле еще с детства сочетаются такие разные характеристики, это притягивает к ней людей. Она и темпераментная, и практичная одновременно. Людмила обладает обаянием и легко располагает к себе людей. Она наделена большой внутренней энергией, что видят многие окружающие. Для Людмилы важны внешние атрибуты успеха. Она делает много поступков для общественного признания, а не от чистого сердца. После рождения детей становится более женственной.
Работать Людмила умеет замечательно. Она умеет слушать сотрудников, если видит, что это ведет к полезному результату. Еще Людмила обладает превосходными навыками для ведения бизнеса. Она просто прирожденный предприниматель. С появлением детей у Люды часто меняются приоритеты, но это не надолго. Обычно Людмила отходит от дела на пару лет, а потом снова погружается в привычную для себя среду.
Любовь, сексуальность, брак
В семейных отношениях у Людмилы нередко возникают проблемы. Она по натуре лидер и хочет занимать лидирующие позиции в семье. В то же время она нередко упрекает мужа в отсутствии инициативы, сама же эту инициативу подавляя. Ей нужно научится быть по-настоящему женственной и довериться партнеру, иначе счастья в семейной жизни ей не достичь.
Совместимость имени Людмила с другими именами
Имена, подходящие для брака
Наибольшая вероятность крепких отношений у Людмилы с именами: Андрей, Аркадий, Арсений, Артем, Василий, Глеб, Дмитрий, Ираклий, Кузьма, Лукьян, Митрофан, Олег, Александр, Прохор, Савва, Семен, Станислав, Ярослав.
Наименьшая вероятность крепких отношений у Людмилы с именами: Антон, Артур, Геннадий, Денис, Евгений, Емельян, Захар, Иван, Иларион, Константин, Леонтий, Максим, Николай, Тихон, Яков, Ян.
Именины Людмилы
Именины Людмилы 2021 по православному календарю празднуют 8 июля, 28, 29 сентября.
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