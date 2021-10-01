Имя Никита и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Никита, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Никита

Имя Никита попало к нам из греческого языка и в переводе означает "победитель".

Формы имени Никита

Никитка, Ника, Никих, Никуша, Никеня, Кеня, Никеша, Кеша, Кита, Никитка, Никиша, Никуся, Ник, Ники, Нико.

Никита — характер и судьба

Никита в детстве

Маленький Никита радует своих родителей. Он проявляет склонность к познанию самого детства. Мальчик растет осторожным и всегда сначала внимательно присматривается к незнакомцам. Разговорить маленького Никиту, если он вас не знает, будет трудно. Родителям необходимо будет много терпения, поскольку Никита очень болезненно воспринимает психологическое и физическое давление. Давление на него может вызвать обратную реакция, а вот объяснение действует хорошо. Никита растет активным ребенком. Учеба дается ему хорошо, но только если у него самого есть к ней тяга.

Взрослая жизнь Никиты

Во взрослом возрасте Никита активный и веселый. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает к путешествиям. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично выбранным авторитетам.

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Любовь, сексуальность, брак

Характер Никиты в отношениях с женщинами проявляется с лучшей стороны. Он соблазнительный и раскованный. Его прекрасное чувство юмора становится уместным в такие моменты. Никита склонен к постоянным изменениям в жизни, что может проявляться в тяге к частой смене места жительства, или в изменении обстановки в доме, или в изменении имиджа. Его жене нужно будет успевать замечать и постоянно настраиваться на волну мужчины. Обожает детей.

Совместимость имени Никиты с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Никиты с именами: Александра, Валерия, Галина, Дарья, Зинаида, Любовь, Надежда, Олеся, Таисия, Татьяна.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Никиты с именами: Варвара, Василиса, Вита, Инесса, Кира, Клара, Маргарита, Мария, Тамара.

Именины Никиты

Именины Никиты в 2021 году по православному календарю празднуют 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.

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