Имя Надежда и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Надежда, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Надежда

В отличие от многих других имен, имя Надежда было перенято не фонетически, а по содержанию. То есть, на греческом языке значение имени Надежда — "надежда", только пишется иначе — Ελπίς (Элпис).

Формы имени Надежда

Надя, Надька, Надюха, Надина, Дина, Надюша, Надюшенька, Наденька, Надюня, Надин, Надюся.

Надежда — характер и судьба

Надя в детстве

Девочка с именем Надежда растет активной и упрямым ребенком. Любит активные игры и с радостью проводит время в компании сверстников. Уже с детства у Надежды заметны рассудительность и немалая доля эгоизма. Родителям стоит уделить этой особенности девочки побольше внимания. Чем раньше они займутся корректировкой характера, тем проще им будет в дальнейшем воспитании.

Взрослая жизнь Надежды

Для взрослой Надежды свойственны такие черты характера как энергичность, твердость и эмоциональность. Она достаточно волевой человек и это быстро становится заметно при общении с ней. Она не любит дипломатичности в общении и часто говорит то, что думает. Это, к сожалению, приводит к появлению множества недругов и сложностей в жизни. В то же время она приветливый человек и общаться с ней довольно легко и приятно.

В профессиональной деятельности свойства ее характера нередко приводят к успеху. Ее твердость, настойчивость и трудолюбие помогают достигать результата там, где у других уже давно бы опустились руки. Надежда имеет хорошие данные для предпринимательской деятельности. Если она все же решиться на открытие своего дела, то скорее всего ее ждет успех.

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Любовь, сексуальность, брак

В семейных отношениях Надежда может столкнуться с определенными сложностями из-за жесткости ее характера. Если она сможет проявлять больше женских качеств в семье, тогда и брак будет счастливым. Она хорошая мама и заботливая жена. Правда иногда ее забота становится слишком навязчивой и чрезмерной. А еще Надежда - замечательная хозяйка дома.

Совместимость имени Надежда с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Надежды с именами: Алексей, Виктор, Виталий, Дмитрий, Евгений, Павел.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Надежды с именами: Денис, Игорь, Олег, Станислав.

Именины Надежды

Именины Надежды 2021 по православному календарю празднуют 14 марта, 20 марта, 30 сентября, 21 октября.

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