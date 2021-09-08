Имя Наталья и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Имя Наталья и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

8 сентября носительницы имени Наталья празднуют именины. Что означает имя Наталья читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Наталья

Точных сведений о происхождении имени Наталья нет. Наиболее вероятной считается теория происхождения имени в первые века новой эры. Считается, что имя образовано от слова "natalis", что в переводе с латинского означает "родная". Если быть более точным, то произошло это от словосочетания "Natalis Domini", что в переводе означает "рождество". Это породило представление, что значение имени Наталья — "благословенная" или "рождественская".

Формы имени Наталья

Наталья, Натали, Ната, Наташа.

Наталья — характер и судьба

Наталья в детстве

Наталья растет активной и послушной девочкой. Она жизнерадостный ребенок и заряжает своей радостью окружающих. Она обычно очень общительная и любит компанию. Легко сходится с другими детьми и хорошо с ними играет.

Учится Наташа хорошо, и особенно любит когда ее хвалят. После похвалы усилия у нее удваиваются и это касается не только обучения. Ей одинаково легко даются гуманитарные и точные науки.

Взрослая жизнь Натальи

Взрослая Наталья — приятная в общении и милая. Она честная и ни в коем случае не будет участвовать в неблаговидном деле и осуществлять недостойные поступки.

На работе Наталья трудолюбивая. Она держит дистанцию с коллегами и лишь изредка позволяет себе побыть расслабленной. Успех Натальи характерен почти во всех типах работ. Ее имя положительно сказывается на продвижении по карьерной лестнице, хотя с учетом ее работоспособности и талантливости, это лишь малая часть ее успеха.

Работа Натальи должна приносить доход, это обязательное условие, которое даст возможность для карьерного роста. Зарабатывать она умеет, при этом никаких сомнительных авантюр быть не должно, патологическая честность позволит ей стать хорошим руководителем, а умение трезво оценивать риски поможет построить бизнес.

pixabay.com

Любовь, сексуальность, брак

Семья для Натальи — самое важное в ее жизни. Мужа она выбирает довольно быстро, благо претендентов на руку и сердце предостаточно. Она создаст наиболее уютный дом и будет лучшей матерью, но периодически ей нужно будет от всего этого отдохнуть и побыть слабой. В этом она на вряд ли признается.

Совместимость имени Наталья с другими именами

Имена подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Натальи с именами: Андрей, Артем, Борис, Валерий, Глеб, Дмитрий, Егор, Игорь, Кирилл, Никита, Николай и Федор.

Наименьшая вероятность прочных взаимоотношений у Натальи с именами: Антон, Владимир, Денис, Иван, Олег, Станислав, Юрий и Ярослав.

Именины Натальи

Именины Натальи в 2021 году по православному календарю празднуют 11 января, 10 марта, 31 марта, 27 июля 8 сентября, 14 сентября.

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