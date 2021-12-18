Имя Николай и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что значит имя Николай, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов".

Формы имени Николай

Николай, Микула, Коля, Колюня, Колюша, Колюш, Колян, Коляша, Кока, Николаша, Николя, Ник, Никаша, Никуся, Никуша, Коляша.

Николай – характер и судьба

Николай в детстве

Маленький Коля растет спокойным и общительным ребенком. Он легко заводит знакомства в садике и в школе, хорошо идет на контакт со взрослыми. Николай редко капризничает, а если и проявляет нетерпение, то скорее это не его вина. Его ценят друзья и пользуется популярностью в детском коллективе.

В обучении покой Николая трансформируются в настойчивость и упорство. Он не всегда схватывает все на лету, но его усердие помогает ему учиться на хорошем уровне. Хорошо даются разнообразные активные виды спорта. С радостью ходит на тренировку после школы. Особенно разные боевые единоборства.

Взрослая жизнь Николая

Если попытаться кратко охарактеризовать Николая, то его главной чертой можно назвать выдержку и самообладание. Он настолько непоколебим в своем покое, что иногда может возникнуть ощущение какой-то отстраненности, но это совсем не так. Это одно из внешних проявлений его аналитического разума. Он будто наблюдает за всем со стороны и лишь иногда вмешивается в происходящее.

Работа для Николая очень важна в жизни. Он подвержен систематизации любых процессов. Он в своей погоне за эффективностью совсем теряет человечность, что иногда становится препятствием в общении с коллегами. Однако на должность управляющего или системного аналитика он является идеальной кандидатурой.

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Любовь, сексуальность, брак

Семья для Николая – это одна из важнейших составляющих его жизни. Он воспринимает семью как одни из критериев оценки своей успеваемости, так что семья будет как на картинке. В браке ведет себя как ревнивый мужчина. Своей любимой ни при каких обстоятельствах не сможет простить предательства. Долго не затягивает с предложением руки и сердца, если понравилась женщина. В семейной жизни Николай довольно молчалив и не предъявляет серьезных требований к быту. Сам любит работать по дому, особенно если это не квартира, а дом. Любит детей и с удовольствием проводит с ними время.

Совместимость имени Николай с другими именами

Какие имена подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Николая с именами: Анастасия, Анна, Виктория, Екатерина, Ирина, Ксения, Мария, Елена, Ольга, Светлана, Татьяна, Юлия.



Малейшая вероятность крепких отношений у Николая с именами: Алла, Валентина, Галина, Инна, Людмила, Марина, Олеся.

Именины Николая

Именины Николая 2021 по православному календарю празднуют 6 января, 16, 17 февраля, 11, 13, 15, 22 марта, 3, 7, 22, 29, 30 мая, 9, 11 августа, 5, 6, 8, октября, 10, 13, 25 ноября, 12, 19, 29 декабря.

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