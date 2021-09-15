Имя Оксана и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

15 сентября носители имени Оксана празднуют именины. Что означает имя Оксана читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Оксана

Оксана — это имя украинского происхождения, оно является украинизированной формой имени Ксения. Имя Ксения, в свою очередь, происходит от греческого языка и в переводе означает "гостеприимство" или "гостеприимная". Еще как вариант указывается, что имя Оксана означает "странница" или "гостья".

Формы имени Оксана

Оксанка, Ксения, Оксаночка, Окси, Сана, Ксюша.

Оксана — характер и судьба

Оксана в детстве

Оксана в детстве растет самостоятельной и спокойной девочкой. Она владеет прекрасной фантазией и любит помечтать. При этом девочка подвижная, но без лишней гиперактивности. Она любит активные игры со сверстниками и легко находит с ними общий язык.

Взрослая жизнь Оксаны

В более взрослом возрасте Оксана начинает планомерно осуществлять свои мечты, которые она могла нафантазировать еще в детстве. Ее можно назвать мягкой и при этом упорной. Она уверенно стремится к исполнению желаний, но не будет биться головой о стену. Она умело обходит проблемы, возникающие на ее пути. Близких друзей у Оксаны не много, но дружит она искренне и хранит эти отношения.

В работе Оксана поклонница необычных профессий. Обычно ее профессии связаны с определенным риском. Оксана может стать правоохранителем или работницей спасательной службы. Хотя зачастую общество не одобряет такой выбор профессии. Однако если Оксана выберет профессию не по зову сердца, то работа радовать ее не будет.

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Любовь, сексуальность, брак

В семейных делах у Оксаны все идет достаточно хорошо. Она хоть и требовательная жена, но мужа себе ищет под стать, так что его это не смущает. Она иногда демонстрирует лидерские задатки, но пальму лидерства муж ей не отдаст никогда. Именно такого мужчину она и ищет себе в партнеры. Оксана хорошая хозяйка и прекрасная мама. Она уделяет много внимания детям и ее терпению можно только позавидовать.

Совместимость имени Оксана с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Оксаны с именами: Арсений, Вадим, Даниил, Изяслав, Марк, Натан, Тимофей, Трофим, Эрик.



Наименьшая вероятность прочных взаимоотношений у Оксаны с именами: Виталий, Владимир, Вячеслав, Герман, Демьян, Денис, Кирилл, Константин, Марк, Руслан, Севастьян, Федор, Юрий.

Именины Оксаны

Именины Оксаны 2021 по православному календарю празднуют 7 раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

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