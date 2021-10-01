Имя Роман и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Роман, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Роман

Роман — это мужское имя, пришедшее к нам из Византии (Восточно-Римской империи) вместе с принятием христианства на Руси. С латинского Роман (Romanus) переводится как "римлянин" или "римский".

Формы имени Роман

Рома, Ромочка, Ромул, Ромуша, Ромушка, Ромаша.

Роман — характер и судьба

Рома в детстве

Маленький Рома не заставит вас скучать. Его любознательность и поиск ответов на вопросы может заставить любого взрослого понервничать. Он настойчив в своей жажде знаний. Мальчик с маленького возраста относится к поручениям очень серьезно. Если он обещал что-то сделать, то он уж точно постарается. Ему нужно быть лидером в классе и в подростковом возрасте лидерство и обучение немного расходятся. В этом случае лучше всего помогут секции единоборств, в которых у мальчика еще больше закалится характер.

Взрослая жизнь Романа

Роман энергичный и все самостоятельную жизнь уделяет достижению поставленных жизненных целей. Ориентированность Романа на личностный рост хоть и видно с молодости, но плоды приносит не сразу. Только в районе 30 лет настойчивость и трудолюбие наконец дают результат. Роман, как человек рациональный, часто выбирает в жизни не то что нравится, а что имеет хорошую перспективу. Рома ответственный работник и хороший руководитель. Умение доводить дело до конца — это еще один плюс в характеристике Романа. Любит искусство, а особенно театр. Пылкий темперамент Романа обычный человек все же может увидеть, но завидовать ему не будем. Только в гневе можно увидеть весь вулкан страстей скрытых в этом человеке.

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Любовь, сексуальность, брак

В семейной жизни Роман не сильно меняется. Если любимая половинка Романа в браке поймет правила жизни с ним, то она будет точно как за каменной стеной. Главное понять его нацеленность на результат и важность успеха в жизни Романа. Семьи с мужчинами по имени Роман или разрушаются почти сразу, или становятся крепкими на долгие годы.

Совместимость имени Роман с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Романа с именами: Александра, Анастасия, Анжела, Вероника, Виктория, Виолетта, Дана, Дарья, Клара, Лидия, Марианна, Мария, Марина, Раиса, Регина, Стелла, Таисия, Кристина, Юлия.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Романа с именами: Арина, Владислава, Галина, Дина, Ефросинья, Евгения, Жанна, Илона, Инга, Кира, Ксения, Лина, Надежда, Нина, Оксана, Ольга, Тамара, Татьяна, Ульяна, Эльвира.

Именины Романа

Именины Романа 2021 по православному календарю отмечается 18 января; 11, 16 лютого8 2, 29 марта; 15 мая; 5, 13 июня; 1, 6, 11, 15, 23 августа; 24 сентября; 8, 14 октября; 13 ноября; 1, 10 декабря.

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