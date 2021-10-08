Имя Сергей и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Сергей, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей (Sergius) — это римское родовое имя, которое относят к патрицианскому роду Сергиев. Более глубокая этимология имени затруднительна. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный".

Формы имени Сергей

Сережа, Сергейка, Сергуля, Гуля, Сергуня, Сергуна, Гуня, Сергуся, Гуся, Сергуша, Гуша, Серёжа, Серж, Серёня.

Сергей — характер и судьба

Сергей в детстве

Маленький Сережа растет активным и общительным ребенком. Это открытый и добрый мальчик, правда очень уязвимый. Часто именно детские дошкольные впечатление формируют личность этого ребенка. В этом возрасте Сергей максимально уязвим, что по мере взросления почти сойдет на нет. У него много друзей и он с легкостью находит общий язык со сверстниками. Очень любит активные игры и тяжело переживает длительное одиночество.

Учиться Сергей обычно не любит, а вот данные у него для обучения очень даже неплохие. Он наделен умением схватывать суть, что в последствии много раз его будет выручать. Еще Сергей наделен отличным воображением и у него хорошие способности. Часто у обладателя имени хороший слух и он даже может получить достойное музыкальное образование. Все эти сочетания обычно позволяют Сергею закончить школу с достойным аттестатом.

Взрослая жизнь Сергея

Сергей обычно очень обидчивый. Его можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, и есть способности видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. В его отсутствие всегда упоминаются многочисленные веселые моменты, связанные с ним. Жизненные трудности он решает самостоятельно, не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. Противоположный пол и шумные компании у него в приоритете, но многие даже не догадываются, что одновременно он может быть очень даже серьезным.

А еще Сергей — добросовестный работник, которого ценят как коллеги, так и начальство. Он быстро и ловко наладит любой трудовой процесс, не затрагивая интересов других. Сергей быстро понимает суть процессов, но это главное во многих отраслях. Творческая натура Сергея тоже проявляется в работе. Это может сказаться как на выборе профессии, так и на самой его работе. Он часто находит варианты как улучшить и ускорить процесс, причем без особых затрат.

Pexels

Любовь, сексуальность, брак

В семейных отношениях Сергей — отличный хозяин дома и заботливый муж. Иногда конечно и в его семье бывают скандалы, но это скорее исключение. Все его знакомые знают насколько он домовитый и часто просят совета по хозяйству. Если говорить о лидерстве в семье, то иногда они с женой его делят поровну, но обычно все же Сергей принимает ключевые решения. Детей своих Сергей очень любит и может даже избаловать, так что ему нужно быть в этом осторожным.

Совместимость имени Сергей с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Сергея с именами: Валентина, Виктория, Галина, Дарья, Елизавета, Ирина, Нина, Римма, Татьяна.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Сергея с именами: Алла, Вера, Лариса, Элеонора.

Именины Сергея

Именины Сергея в 2021 году по православному календарю празднуют 15 января, 27 января, 2 апреля, 25 апреля, 1 июня, 6 июня, 11 июля, 18 июля, 25 августа, 24 сентября, 8 октября, 11 октября, 20 октября, 23 октября, 29 ноября, 11 декабря.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку