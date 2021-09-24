Имя София и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя София читайте в нашем материале.
Значение и происхождение имени София
Имя София (σοφία) пришло к нам из Греции. Это имя было довольно популярным именем у населения древней Эллады. В переводе с греческого языка имя София значит "разумность", "мудрость" или "наука", в зависимости от контекста.
Формы имени София
Софийка, Софиенька, Соня, Сонечка, Софиечка.
София — характер и судьба
Соня в детстве
Маленькая Соня растет спокойным и немного замкнутым ребенком. Она послушная и аккуратная девочка и любит радовать родителей. На контакт с окружающими идет робко, но установив его с радостью проводит время. Не любит частой смены обстановки и долго адаптируется.
Взрослая жизнь Софии
Главные характеристики, присущие Софии — это ее недоверчивость, осторожность и волевой характер. Недоверчивость иногда так сильно может проявляться часто даже близкие не знают, что происходит в душе у Софии. В своей внутренний мир она никого не пускает. При этом такая ситуация ее тяготит и она всю жизнь ищет человека, которому сможет доверять.
В работе прекрасно сказываются волевые качества. София добивается успеха там, где у большинства просто опускаются руки. Еще она обладает хорошими аналитическими данными и склонностью все "раскладывать по полочкам". Эту черту имени можно заметить и в ее отношении к порядку на рабочем месте. К сожалению делегирование полномочий — это слабое место Софии. Она все пытается сделать сама.
Любовь, сексуальность, брак
Семейные отношения у Софии бывают разные. Если она найдет человека, с которым сможет по настоящему быть откровенной, то брак будет удачным. Если же нет, то скорее всего брак распадется через некоторое время. Детей своих София очень любит, но может и ревновать к ним. Бабушка, дедушкам и мужчине нужно помнить об этом.
Совместимость имени София с другими именами
Имена, подходящие для брака
Наибольшая вероятность крепких отношений в Софии с именами: Анатолий, Виталий, Виктор, Дмитрий, Евгений, Константин, Олег, Юрий.
Наименьшая вероятность крепких отношений в Софии с именами: Александр, Андрей, Антон, Влад, Игорь.
Именины Софии
Именины Софии в 2021 году по православному календарю празднуют 1 апреля, 17 июня, 30 сентября, 1 октября 29 декабря.
Читайте также:
- Имя Надежда и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
- Имя Любовь и ее значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
- Имя Алина и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
- Доброе утро: пожелания доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- Поздравления с днем рождения коллеге — приветствие в прозе, стихах, картинках