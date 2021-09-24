Имя София и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя София читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени София

Имя София (σοφία) пришло к нам из Греции. Это имя было довольно популярным именем у населения древней Эллады. В переводе с греческого языка имя София значит "разумность", "мудрость" или "наука", в зависимости от контекста.

Формы имени София

Софийка, Софиенька, Соня, Сонечка, Софиечка.

София — характер и судьба

Соня в детстве

Маленькая Соня растет спокойным и немного замкнутым ребенком. Она послушная и аккуратная девочка и любит радовать родителей. На контакт с окружающими идет робко, но установив его с радостью проводит время. Не любит частой смены обстановки и долго адаптируется.

Взрослая жизнь Софии

Главные характеристики, присущие Софии — это ее недоверчивость, осторожность и волевой характер. Недоверчивость иногда так сильно может проявляться часто даже близкие не знают, что происходит в душе у Софии. В своей внутренний мир она никого не пускает. При этом такая ситуация ее тяготит и она всю жизнь ищет человека, которому сможет доверять.

В работе прекрасно сказываются волевые качества. София добивается успеха там, где у большинства просто опускаются руки. Еще она обладает хорошими аналитическими данными и склонностью все "раскладывать по полочкам". Эту черту имени можно заметить и в ее отношении к порядку на рабочем месте. К сожалению делегирование полномочий — это слабое место Софии. Она все пытается сделать сама.

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Любовь, сексуальность, брак

Семейные отношения у Софии бывают разные. Если она найдет человека, с которым сможет по настоящему быть откровенной, то брак будет удачным. Если же нет, то скорее всего брак распадется через некоторое время. Детей своих София очень любит, но может и ревновать к ним. Бабушка, дедушкам и мужчине нужно помнить об этом.

Совместимость имени София с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений в Софии с именами: Анатолий, Виталий, Виктор, Дмитрий, Евгений, Константин, Олег, Юрий.

Наименьшая вероятность крепких отношений в Софии с именами: Александр, Андрей, Антон, Влад, Игорь.

Именины Софии

Именины Софии в 2021 году по православному календарю празднуют 1 апреля, 17 июня, 30 сентября, 1 октября 29 декабря.

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