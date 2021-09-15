Имя Степан и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

15 сентября носители имени Степан празднуют именины. Что означает имя Степан читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок".

Формы имени Степан

Степа, Степаша, Степашка, Степик, Степушка, Степанчик, Стеша.

Степан — характер и судьба

Степан в детстве

Маленький Степа — веселый и озорной мальчишка. Он активный, легко сходится со сверстниками, а часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. В то же время Степан с детства требует к себе уважения, а безосновательные требования выполнять отказывается. Родителям придется много объяснить малышу прежде чем они достигнут послушания.

Взрослая жизнь Степана

Взрослый Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически стабилен, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

Работать Степан любит и умеет. Степан не страшится трудностей, если за ними видит достойный результат. Если Степан верит в дело, то и работать будет на славу. Неплохие задатки у него и для бизнеса, но он редко связывает свою деятельность с торговлей. У Степана есть внутренняя тяга к творческому труду.

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Любовь, сексуальность, брак

Степан в семейной жизни — это опора и защита. Он очень заботливый и хозяйственный. Его сбалансированный характер позволяет сглаживать острые углы в семейных отношениях. Однако стоит отметить, что Степан может расстаться, если поймет что любви больше нет. Детей Степан очень любит и проводит с ними много времени. Он заботливый и веселый отец, который заряжает позитивом всю семью.

Совместимость имени Степан с другими именами

Имена, которые подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Степана с именами: Дарья, Ирина, Зинаида, Клара, Кристина, Лидия, Надежда, Ольга, Яна.



Наименьшая вероятность прочных взаимоотношений у Степана с именами: Анна, Елена, Людмила, Оксана, Татьяна, Юлия.

Именины Степана

Именины Степана 2021 по православному календарю празднуют 11, 15, 17, 24, 25, 27 января; 7, 12, 21, 26 февраля; 10 апреля; 9, 20 мая; 25 июня; 6 июля; 15, 25 августа; 2,9, 10, 15, 17, 20, 26 28 сентября; 15, 17 октября; 9, 10, 12, 13, 24,25 ноября; 11, 22, 28 декабря.

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