Имя Тимофей и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Тимофей, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Тимофей

Имя Тимофей происходит из греческого языка и в переводе означает "почитающий бога".

Формы имени Тимофей

Тима, Тимочка, Тимоша, Тимошка, Тимошенька, Тимона, Тимуня, Тимофейка, Тим, Тимашев.

Тимофей — характер и судьба

Тимофей в детстве

Маленький Тимофей в детстве обычно радует своих родителей. Он уравновешенный и послушный. Тимофей умеет с маленького возраста с легкостью выходить из конфликтных ситуаций и сам редко становится их источником. Своим поведением он притягивает к себе как детей, так и взрослых. Окружающим его людям иногда кажется, что он слишком мягкий и совсем не имеет своего мнения, но это не так. Просто ему гораздо важнее комфорт тех кто рядом, а не личностные переживания.

Взрослая жизнь Тимофея

Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне ему переживает. Это часто позволяет ему дать хороший совет, только не торопите его. Очень хорошо видит людей изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими, поскольку считает это недостойным. По-настоящему отдыхает в кругу близких. Только там он может побыть собой и расслабится.

В работе Тимофея характеризует скрупулезность, умение углубляться в детали и усидчивость. Если ему нравится то, чем он занимается, то такое рвение вы увидите не часто. Он при желании легко осваивает новые направления. Не умеет управлять людьми. Он их прекрасно чувствует, но его темперамента не хватает для управления.

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Любовь, сексуальность, брак

В отношении женщин имеет двоякое чувство. Часто, внутренне понимая тайну их поступков, склонен их осуждать, но в его жизни есть приятные исключения. Те, кого он пустит в близкий круг общения, получат от него индульгенцию. В общении с женщинами Тимофей нежный и мягкий. Дружеские отношения со всеми своими любимыми сохраняет даже после расставания. Для него родство душ важнее секса. Его заводит сам процесс покорения девушки, конфетно-букетный период длится обычно долго. На интимном свидании мужчина создает атмосферу непринужденности и простоты, в постели он нежен, услужлив. Ни одна женщина не назовет связь с ним банальным. Перед друзьями своими любовными победами не хвалится.

Совместимость имени Тимофей с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Тимофея с именами: Александра, Алина, Анастасия, Виктория, Елизавета, Маргарита, Мария, Олеся, Ольга, Светлана, Татьяна, Юлия.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Тимофея с именами: Анна, Евгения, Елена, Ирина, Екатерина, Надежда, Полина и Ульяна.

Именины Тимофея

Именины Тимофея в 2021 году по православному календарю празднуют 1, 17 января; 4, 6, 14, 26 февраля; 6, 12 марта; 29 апреля; 16 мая; 2, 23, 25 июня; 2 июля; 14 августа; 1, 2 сентября; 11, 18, 22 ноября; одиннадцатое декабря.

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