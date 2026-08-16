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- Украина
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Имя в билете не совпадает с паспортом: пропустят ли на международный рейс
Купить билет на международный рейс? «Укрзализныця» объяснила, как правильно указать имя и фамилию.
При оформлении билетов на международные рейсы украинцы могут указывать имя и фамилию как на украинском, так и на английском языке. Оба варианта допустимы.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Если пассажир заполняет данные на украинском, система автоматически транслитерирует их в соответствии со стандартами Государственной миграционной службы Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров.
Будет ли проблемой другая транслитерация
Даже если автоматическая транслитерация отличается от написания имени или фамилии в загранпаспорте, это не создаст проблем при проверке билета.
В фамилии или имени допускается до трех ошибок — в таком случае билет также будет считаться действительным.
При покупке международного билета пассажиры могут выбирать удобный для себя язык ввода данных, не волнуясь из-за автоматической транслитерации.
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