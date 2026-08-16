Имя в билете не совпадает с паспортом: пропустят ли на международный рейс

Укрзализныця / © Associated Press

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При оформлении билетов на международные рейсы украинцы могут указывать имя и фамилию как на украинском, так и на английском языке. Оба варианта допустимы.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

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Если пассажир заполняет данные на украинском, система автоматически транслитерирует их в соответствии со стандартами Государственной миграционной службы Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров.

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Будет ли проблемой другая транслитерация

Даже если автоматическая транслитерация отличается от написания имени или фамилии в загранпаспорте, это не создаст проблем при проверке билета.

В фамилии или имени допускается до трех ошибок — в таком случае билет также будет считаться действительным.

При покупке международного билета пассажиры могут выбирать удобный для себя язык ввода данных, не волнуясь из-за автоматической транслитерации.

Напомним, новые цены на транспорт уже сейчас вытесняют медиков из столицы. В Киеве почти месяц действуют новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Местные власти увеличили их почти в четыре раза — с 8 до 30 грн.

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