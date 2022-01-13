Имя Василий и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что значит имя Василий, читайте в материале ТСН.ua.

Значение и происхождение имени Василий

Имя Василий пришло из Древней Греции. Там раньше мальчикам часто давали имя Басилиос, постепенно переросшее в Василиос. Современный вариант появился во время персидских войн. В переводе имя Василий означает "царь" или "царственный".

Формы имени Василий

Кратко Василия часто называют: Вася, Васеня, Вася, Сюта, Васюта, Васяня, Васяша, Васяша.

Ласковые формы имени Василий: Василюшка, Васильок, Васюша, Васюшенька.

В других странах имя Василий носит следующие формы: Безил, Базилио, Базиль, Базилиус.

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Святые покровители имени Василий, когда Василий празднует именины

В святцах имя Василий встречается 117 раз. Свои именины носители этого имени празднуют много раз в год: 14 января, 12 февраля, 13 марта, 17 марта, 20 марта, 4 апреля, 8 апреля, 25 апреля, 9 мая, 12 мая, 21 июня, 23 июня, 16 июля, 28 июля, 15 августа и 24 августа.

Один из самых известных святых носивших имя Василий — святой Василий Великий. Его память православная церковь чтит 14 января. Он родился 330 года в богатой семье, учился в Афинах и Константинополе. Еще и в молодом возрасте стремился к аскетизму, а потому все свое имущество отдал беднякам и путешествовал по Сирии.

Василий – характер и судьба

Вася в детстве

Маленький Василий очень сильно отличается от своих сверстников. Пока другие ребята бегают по двору и веселятся, Вася спокойно сидит в комнате и не шалит. Он не хулиганит и вообще никогда не доставляет неприятностей своим родителям. Почти все свободное время маленький Василий проводит в одиночестве, читая книги или играя в настольные игры. Из-за такого спокойного характера у Васи бывает мало друзей. Ведь такого же тихого и уравновешенного ребенка найти достаточно тяжело. Василий — любознательный и достаточно умный ребенок. Ему тяжело раскрываться другим даже в юном возрасте.

Имя Василий в переводе означает "царь" / pixabay.com

Взрослая жизнь Василия

Во взрослом возрасте Василий очень приятный в общении человек. Ему легко находить общий язык со всеми людьми. При этом Василий сохраняет дружелюбие даже к тем, кто ему совсем не нравится. В других ему не нравится грубость, беспричинный гнев, раздражительность, хотя в некоторых моментах в жизни Василий сам может стать таковым. Он всегда готов прийти на помощь близким и никогда не оставит в беде. К потенциальным друзьям Василий предъявляет достаточно высокие требования. Но если кого-то этот мужчина уже назвал своим товарищем, то делает все, чтобы сохранить вашу дружбу.

Любовь, сексуальность, брак

В отношениях с противоположным полом Василий чувствует себя уверенно, умеет владеть ситуацией в общении с женщинами. При знакомстве всегда подчеркивает сильные стороны. В большинстве своем все девушки от Васи сходят с ума, а вот сам мужчина выбирает себе партнершу довольно долго. На первый план в отношениях ставит верность, честность, поддержку и искренние чувства.

У Василия немного приглушена сексуальность, поэтому он никогда не выдвигает ее на первый план. Для него гораздо более важна духовная составляющая отношений. Василий умеет контролировать свои эмоции и долгое время может общаться с девушкой без интима.

В семье этого мужчины часто царят взаимопонимание и мир. Себе у супруги Василий попытается подобрать порядочную и спокойную женщину, которая также ставит на первый план верность. Все проблемы пытается решать путём обсуждения. Для своей избранницы Василий станет настоящей поддержкой и каменной стеной, которая оградит от жизненных проблем.

Совместимость имени Василий с другими именами

Какие имена подходят Василию для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Василия с именами: Екатерина, Алиса, Галина, Злата, Юлия, Лариса, Жанна, Анастасия, Роза, Людмила.

Наименьшая вероятность крепких отношений у Василия с именами: Татьяна, Елена, Нина, Полина, Надежда, Ирина, Наталья, Софья, Ольга, Светлана.