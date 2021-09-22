Имя Вера и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Вера читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Вера

Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческом как Пистис (Πίστις). Это одно из тех немногих имен, которые переводятся и трактуются так же, как и звучат.

Формы имени Вера

Веронька, Верочка, Веруня, Верунька, Веруся, Верка.

Вера — характер и судьба

Вера в детстве

Вера растет спокойной и уравновешенной девочкой. Она прекрасный и хороший ребенок. Вера легко находит общий язык со сверстниками и старшими. В то же время она достаточно сдержанная в проявлении эмоций. Девочка склонна к серьезным размышлениям и уходу в себя. Веру нельзя назвать мечтательной — это ей не свойственно.

Взрослая жизнь Веры

Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также свойственна некоторая флегматичность. Вера не любит спешки. Она имеет достаточно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительной, но это довольно быстро проходит.

В работе Вера особо не проявляется. Для нее работа — это скорее необходимость. Она по возможности вряд ли работать, так что не ждите от Веры в работе особых свершений. В то же время, если она берется за что-то, то делает это на совесть и с умом. Не любит когда ее торопят, так что ей желательно искать спокойную постоянную работу.

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Любовь, сексуальность, брак

К семейным отношениям Вера относится очень серьезно. Она долго ищет настоящего мужчину, которого определит только по делам. Мужчину очень любит и всячески о нем заботится. Она ласковая и заботливая мама. Очень любит своих детей и сохраняет с ними хорошие отношения всю жизнь.

Совместимость имени Вера с другими именами

Имена, которые подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Веры с именами: Александр, Борис, Владимир, Вадим, Захар, Егор, Евгений, Игорь, Михаил.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Веры с именами: Анатолий, Вячеслав, Владислав, Олег.

Именины Веры

Именины Веры 2021 по православному календарю празднуют 30 сентября.

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